Ermenistan’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor: Paşinyan'ın "Vatana ihanet" suçundan yargılanılması isteniyor

“Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir tane kiliseye yüzlerce insanın doldurulup ateşe verildiğini, yakıldığını duymamışsınızdır. Türkiye’de, Anadolu topraklarında bir tane toplu Ermeni mezarlığı görülmemiş, duyulmamıştır. Diaspora ve Ermeniler, bu konuda bizlere herhangi bir şey de sunmamışlardır. Biz Anadolu’nun çok değişik yerlerinde yüzlerce toplu mezarlık gösterebiliriz. Mesela Kars’taki Ulu Camii, Ardahan’daki Yanık Camii, Adana’daki fırınları gösterebiliriz. Son 20 yıldır dernek olarak, ‘Tarihi Belgeler Işığında Ermeni Meselesi’ konferanslarını bunun için yaptık. Bu konferansları tamamen bilim insanlarıyla, bilimsel belgelerle yaptık. Afaki herhangi bir cümleye, belgeye, bilgiye dayanmadan konuşmadık. Aynı şeyi Ermenilerden de bekledik ama beklememizin çok yanlış olduğunu da biliyorduk. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde hiçbir zaman Ermeni bayrağının yakıldığını görmemişsinizdir ama Ermenistan’da hem Türkiye Cumhuriyeti bayrağı hem Azerbaycan bayraklarının sürekli yakıldığı ayaklar altında çiğnendiğine tanık olmuşsunuzdur.”