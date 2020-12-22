Dünya Ermenistanda Paşinyanın istifası için süresiz protesto başlatıldı
ASYA

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için süresiz protesto başlatıldı

Ermenistan'da muhalefet Paşinyan'a karşı süresiz protesto eylemleri başlattı. Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

Haber Merkezi AA
Erivan'da protestolar sürüyor.
Erivan'da protestolar sürüyor.

Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı ülkede süresiz protestolar başladı.

Paşinyan’ın görevinden istifa etmesi için ülkedeki muhalefet başkent Erivan’da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak gösteriler düzenledi.

Süresiz protesto kararı alan muhalefetin eylemleri çerçevesinde aldığı genel grev kararı uygulamaya girdi. Protestocular hükümet binası karşısına çadır kurdu.

Erivan’da polis sıkı güvenlik önlemi alsa da bazı protestocular, Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı önünde eylem düzenleyerek, Paşinyan’ı istifaya çağırdı. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bir grup protestocu Erivan-Vanadzor yolunu iş makineleri ve araçlarla kapattı.

Muhalefetin Başbakan adayından orduya çağrı

Muhalefetin Başbakan adayı Vazgen Manukyan, Erivan’da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etti. Manukyan, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın." dedi.

Ermenistan'ın her yerinde Paşinyan'a tepki

Öte yandan, ülkenin değişik bölgelerine geziler düzenleyen Paşinyan, buralarda da halkın tepkisiyle karşılaşıyor.

Son olarak ülkenin güneyinde yer alan Sisian şehrini ziyaret eden Paşinyan, ölen Ermeni askerlerini anmak için gittiği Aziz Grigor kilisesinden papaz tarafından kovuldu.

Kilisede tokalaşmak için elini uzatan Paşinyan’ı papazın reddettiği ve el hareketiyle kiliseden kovduğu görüntüler, sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.

Paşinyan ayrıca protestocuların yolları kapatması nedeniyle bölgede yer alan Goris ve diğer şehirlere de alınmadı.

Tepkilerden çekinen Paşinyan, gezisini yarım bırakarak Erivan’a dönmek zorunda kaldı.

Papaz Paşinyan'ın elini sıkmayı reddedip kiliseden kovdu
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Papaz Paşinyan'ın elini sıkmayı reddedip kiliseden kovdu
Azerbaycan karşısında Karabağ'da büyük hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfke dinmiyor. Ölen askerler için bir kiliseye taziye ziyareti gerçekleştiren Paşinyan, elinmi sıkmayı reddeden papaz tarafından kovuldu.


Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini!
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Karabağ hezimetinin ardından ilk kez dışarı çıkan Paşinyan'a dev protesto: Nikol haini!
Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı Karabağ operasyonunun ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ilk kez halkla yüzleşti. Yerablur'da mezarlık ziyareti gerçekleştiren Paşinyan'ı halk 'Nikol haini' sloganlarıyla protesto etti.


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