Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için yoğun katılımlı protesto: Defol nikol!

Ermenistan'da Dağlık Karabağ anlaşmasının etkileri devam ediyor.

Çarşamba günü başkent Erivan sokaklarında yürüyen 4 bin civarında kişi "Hain Nikol" "Defol Nikol" sloganları attı. Euronews'un haberine göre polis salı günü protestoların aksine göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadı.

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PAŞİNYAN'AA İHANET SUÇLAMASI

Paşinyan muhalifleri Dağlık Karabağ'daki çatışmaları sona erdiren anlaşmayı ulusal çıkarlara ihanet olarak nitelendiriyor.

Rusya'nın arabuluculuğunda imzalanan ve 10 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes 44 gün süren sert çatışmaları sona erdirmiş ve Azerbaycan bu çatışmalar sırasında edindiği kazanımları korumayı başarmıştı.

Rusya'nın ana taşıyıcısı olduğu Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün çarşamba günü yapılan videokonferansında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimit Putin, savaşı sona erdirmek için zor fakat gerekli kararlar alma cesaretini gösteren Paşinyan'ı tebrik etti.

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