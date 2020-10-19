Ermenistan’dan NATO’ya çağrı: Türk SİHA’larına izin vermeyin

Azerbaycan’ın, Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyon devam ederken, Azerbaycan ordusu tarafından operasyonlarda kullanılan Türkiye üretimi SİHA’lar, Ermenistan ordusunu çaresiz bıraktı.

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İki bakanlık başvuruda bulundu

Sputnik’in Rus Kommersant gazetesine açıklamalarda bulunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan’dan aktardığı habere göre, Erivan yönetimi, savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO’ya başvuruda bulunarak, Türkiye’nin SİHA’lar konusunda uyarılmasını istedi.

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Sivilleri vuruyorlar yalanına sarıldı

Sarkisyan, şu ifadeleri kullandı: “NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil. Türkiye’nin ‘Bayraktar’ adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu.”