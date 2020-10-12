Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Tüm dünya bunu görsün
ASYA

Ermenistan'dan sivillere en büyük saldırısında 9 kişi öldü: Tüm dünya bunu görsün!

Tüm dünya bunu görsün

Ermenistan, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Gence’ye füzelerle saldırdı. Dördü kadın 9 kişi öldü, 34 kişi yaralandı. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri eşliğinde, şehrin harabeye dönmüş görüntülerini paylaştı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Gence’ye yapılan füze saldırılarında 4’ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.
Gence’ye yapılan füze saldırılarında 4’ü kadın 9 sivil hayatını kaybetti. 34 kişi de yaralandı.

Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. Azerbaycan Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiği belirtildi.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünde Azerbaycan tarafından imha edilen tank ve askeri araçlar böyle görüntülendi
OYNAT 00:52
Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünde Azerbaycan tarafından imha edilen tank ve askeri araçlar böyle görüntülendi
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan işgalinden kurtarılan Horadiz köyünden yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde yol kenarına bırakılan tanklar ve askeri araçlar görünüyor.


ÖLENLERDEN 4’Ü KADIN

Açıklamada, saldırı nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 34 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırının şiddetiyle yıkılan evlerin enkazında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, ölenlerden 4’ünün kadın, yaralılardan ise 16’sının kadın, 6’sının çocuk olduğu aktarıldı.

Ermenistan’ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 41’e yükseldi. Saldırılarda 1165 ev, 57 apartman, 146 kamu binası kullanılamaz hale geldi. Hayatını kaybeden sivillerin naaşları enkaz altından çıkarıldı.

ERİVAN CEZASIZ KALMAYACAK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan’ın ateşkesi hiçe sayarak Gence şehrine, sivil yerleşim birimlerine saldırarak savaş suçu işlediğini bildirdi. Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ermenistan’ın devlet düzeyindeki terör politikasının sürdüğünü, Erivan yönetiminin cezasız kalmasının onu daha fazla savaş suçu işlemeye teşvik ettiğini belirtti.

Ermenistan sivillere saldırdı: 9 kişi öldü, en az 34 kişi yaralandı
OYNAT 04:19
Ermenistan sivillere saldırdı: 9 kişi öldü, en az 34 kişi yaralandı
Ermenistan ordusunun, ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden, Azerbaycan'ın Gence kentine füzelerle saldırması sonucu 9 kişi öldü, 34 kişi de yaralandı. TVNET Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi. TVNET Muhabiri Umut Ayar, Ermenistan tarafından fırlatılan füzelerin, Gence kentinde sivillerin oturduğu konutlara isabet ettiğini belirtti.


ERMENİSTAN’IN DURDURULMASI GEREK

“Ermenistan’ın durdurulması gerek.” diyen Hacıyev, Ermenistan’ın sivil nüfusa yönelik saldırısını “vandalizm ve barbarlık” şeklinde nitelendirerek saldırının Azerbaycan halkına karşı yeni bir soykırım eylemi olduğunu kaydetti. Hacıyev, “Askeri operasyonların yapıldığı bölgeden uzak mesafede bulunan sivillere yıkıcı füzelerle saldırmak savaş suçudur. Bu Ermenistan yönetiminin ahlaksız davranışının bir tezahürüdür.” ifadelerini kullandı.

Saldırıda çok sayıda çocuk da yaralandı.Çocukların yaralı görüntüleri Hocalı katliamını hatırlattı.

TÜM DÜNYA BUNU GÖRSÜN

Türkiye’nin saldırıya tepkisi sert oldu. Milli Savunma Bakanlığı füzelerle vurulan şehre ait görüntüleri paylaşarak uluslararası kamuoyunun Ermenistan’a karşı sesini yükseltmesi gerektiğini vurgulandı. Bakanlığın Twitter adresinden yapılan paylaşımda, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim alanlarına yaptığı saldırılara ait fotoğraflara yer verildi. Savaş suçu ve insanlık suçu işleyen Ermenistan’ın şimdi de ateşkesi ihlal ettiği vurgulanan paylaşımda, “Ermenistan ateşkeste bile sivil yerleşim yerlerine saldırıları sürdürüyor. Uluslararası kamuoyu Ermenistan’a karşı sesini yükseltmelidir” ifadeleri kullanıldı.

Türk Konseyinden Ermenistan'a kınama: Saldırılar derhal durmalı
DÜNYA
Türk Konseyinden Ermenistan'a kınama: Saldırılar derhal durmalı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev: Ermeni Havayolları şirketi sivil uçaklarla Ermenistan'a mühimmat taşıyor

Aliyev'den son dakika açıklaması: Rusya, Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor
DÜNYA
Aliyev'den son dakika açıklaması: Rusya, Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor
Abone Ol Google News
Ruslar direkler kurtardı

Ruslar direkler kurtardı

​İki topumuzun direkten döndüğü maçta, Rusya ile berabere kaldık.
Türkiyenin Hagisi olacak

'Türkiye'nin Hagi'si olacak'

​Rusya maçına damga vuran Cengiz Ünder gündem haline geldi.
Yirmi dört saat evlat nöbeti

Yirmi dört saat
evlat nöbeti

​Diyarbakır annelerinden yeni karar.
İki yüzeyde <br>28 gün yaşıyor

İki yüzeyde
28 gün yaşıyor

​Koronavirüs ile ilgili korkutan araştırma.
KKTC'de seçimler <br>ikinci tura kaldı

KKTC'de seçimler
ikinci tura kaldı

Resmi olmayan sonuçlar belli oldu.
İki kişi <br>gözaltına alındı

İki kişi
gözaltına alındı

Bakan ​Soylu'dan Hatay'daki yangınla ilgili açıklama.

Tedbirlere uyalım

Tedbirlere uyalım

Bakan Koca sonuçları uyarı ile paylaştı.

Söylesene başkan <br>maçı nasıl sattın?

Söylesene başkan
maçı nasıl sattın?

​Özer Hurmacı'dan eski başkan hakkında flaş suçlama.
Zorbaları 'Erdoğan' <br>sloganı ile püskürttü

Zorbaları 'Erdoğan'
sloganı ile püskürttü

​İzmir'de AK Parti standını bastılar.
Gülünç bir iddia

Gülünç bir iddia

​Türkiye'den Yunan Bakan Dendias'a yanıt.
İlk kez bu kadar net

İlk kez bu kadar net

​Çinli ve ABD'li bilim insanları görüntüledi.
Toprak üzerinde uyudular

Toprak üzerinde uyudular

​Kahramanmaraş'ta 44 saatlik yangınla mücadele.
Yürek yakan ihmal

Yürek yakan ihmal

Bir yaşındaki Hazal'ın feci sonu: Koştum ama yetişemedim
Ermenistan'dan sivil katliamı

Ermenistan'dan sivil katliamı

TVNET, Azerbaycan Gence'deki son durumu yerinde gözlemledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.