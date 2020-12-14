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Dünya Ermenistanın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı
ASYA

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşının da aralarında bulunduğu bazı esirlerin serbest bırakıldığı bildirildi. Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

Haber Merkezi AA
Ermenistan'ın serbest bıraktığı esirler.
Ermenistan'ın serbest bıraktığı esirler.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.

Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev'in de serbest bırakılanlar arasında bulundukları ve uçakla Bakü'ye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

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Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda!
Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin kutlanacağı 10 Aralık törenleri için Bakü'ye giden Türk Komando Birliği, prova yürüyüşü düzenledi. Komandolar başkenti 'Her şey şehitler için. Vatan sana canım feda' marşıyla yankılandırdı.


Ne olmuştu?

  • Azerbaycan vatandaşı Esgerov, Guliyev ve Hasan Hasanov 2014'te, o dönemde Ermenistan'ın işgali altındaki Kelbecer'e gitmiş, doğup büyüdükleri köylerini görmek, akrabalarının mezarlarını ziyaret etmek istemişti.
  • Üç Azerbaycan vatandaşını fark eden Ermenistan askerleri, Hasanov'u öldürmüş, diğerlerini rehin almıştı. Hasanov'un cenazesi Azerbaycan'a üç ay sonra iade edilmiş, yargılanan Esgerov ömür boyu, Guliyev ise 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
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