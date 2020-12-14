Ermenistan'ın 6 yıldır esir tuttuğu iki Azerbaycan vatandaşı serbest bırakıldı

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisinden yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda 10 Kasım'da imzalanan bildiri gereği esir ve rehinelerin takasına başlandığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycanlı esir ve rehinelerin bugün öğle saatlerinde Bakü'ye getirildikleri kaydedildi.

Ermenistan'da 6 yıldır esir tutulan iki sivil Azerbaycan vatandaşı Dilgam Esgerov ve Şahbaz Guliyev'in de serbest bırakılanlar arasında bulundukları ve uçakla Bakü'ye ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan esirlerin sayısına ilişkin bilgi yer almadı.

OYNAT 01:44 Türk Komandosu Bakü'yü inletti: Vatan sana canım feda! Azerbaycan'ın Karabağ zaferinin kutlanacağı 10 Aralık törenleri için Bakü'ye giden Türk Komando Birliği, prova yürüyüşü düzenledi. Komandolar başkenti 'Her şey şehitler için. Vatan sana canım feda' marşıyla yankılandırdı. BiP'te paylaş

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