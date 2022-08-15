Dünya Ermenistanın başkenti Erivandaki patlama 6 kişiyi canından etti
ASYA

Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki patlama 6 kişiyi canından etti

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da dün Surmalu alışveriş merkezinde havai fişek satan bir mağazada meydana gelen patlamada ölü sayısının 6'ya yükseldiği bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Ermenistanın başkenti Erivandaki patlama 6 kişiyi canından etti
​ Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki patlama 6 kişiyi canından etti

Armenpress’in haberine göre, Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığı, dünkü patlamada 6 kişinin öldüğünü, 60'tan fazla kişinin yaralandığını, 18 kişinin ise arandığını belirtti.

Bakanlık, hayatını kaybeden 6 kişiden 1'inin kimliğinin henüz belirlenemediğini aktardı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin, olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Surmalu Alışveriş Merkezi'nde yaşanan şiddetli patlamanın ardından yangın çıkmış, enkaz altında kalanlar olduğu bildirilmişti.

Alışveriş merkezi, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında bulunuyor.

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