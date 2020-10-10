Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Ermenistanın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terterde büyük hasar var
ASYA

Ermenistan'ın en çok hedef aldığı yerleşim yerlerinden Terter'de büyük hasar var

Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan ateşkesin ardından, çatışmalar sırasında en çok saldırıya maruz kalan Terter'de sivillerin yaşadığı bölgelerdeki yıkım da gün yüzüne çıktı.

Haber Merkezi AA
Terter'de evlerin yanı sıra dükkanlar, kamu binaları ve araçlarda da büyük hasarlar mevcut.
Terter'de evlerin yanı sıra dükkanlar, kamu binaları ve araçlarda da büyük hasarlar mevcut.

Ermenistan silahlı güçleri, 27 Eylül'den bu yana uzun menzilli füzeler ve ağır topçu atışlarıyla Terter kent merkezini sürekli hedef alıyordu.

Ancak ateşkesin yerel saatle gün ortasında başlamasıyla kente yönelik yoğun hava saldırısı dururken, kırsal bölgelerde yer yer saldırılar devam etti.

Saldırılara maruz kalmadan evlerindeki hasarları tespit etmek isteyen Terterliler, 27 Eylül'den sonra ilk defa kentte gelebildi. Ancak halk karşılaştığı manzarayla büyük hayal kırıklığı yaşadı. Çünkü Ermenistan tarafından rastgele atılan füzelerin çoğu evlerine isabet etmiş durumda.

AA

KAMU BİNALARI VE ARAÇLARINDA BÜYÜK HASAR VAR

Bazı evlerin tamamen yıkıldığı, birçok evin de büyük hasar aldığı görülüyor. Evlerin yanı sıra dükkanlar, kamu binaları ve araçlarda da büyük hasarlar mevcut.

Kente düşen füzelerin isabet ettiği evlerde ve sokaklarda büyük çukurlar oluşturduğu görülüyor.

  • Güvenli bölgelerden gelen aileler, araçlarıyla ilk önce evlerini ziyaret edip hasar tespiti yapıyor, ardından ihtiyaçları olan eşyalarını alarak geri dönüyor.

Terterliler, yaptıkları açıklamalarda Ermenistan'ın ateşkesine güvenmediklerini, daha önce de ateşkeslerin ihlal edildiğini belirtiyor.

AA

"ATEŞKES BİR ANLAM İFADE ETMİYOR"

Saldırının bilançosuyla hayretler içerisinde kalan kent sakinlerinin bir kısmı göz yaşlarının tutamazken, bazıları da ateşkesin herhangi bir anlam ifade etmediği kanaatinde.

AA
  • Terterliler sıklıkla "Karabağ bizimdir", "Allah, Aliyev ve Erdoğan'dan razı olsun", "2 devlet tek millet" ifadelerini kullanıyor.

Terter'i çatışmaların başladığı tarihten bu yana terk edip Berde kentindeki yakınlarının yanına yerleşen Hatice İsmailov, ateşkesin başlamasıyla evini görmeye gelenlerden biri.

İsmailov, sağlam bir şekilde evlerinin kapısına kilit vurduklarını ancak saldırılar nedeniyle evlerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Çatışmaların tamamen sona ermesi halinde evlerine dönmeyi planladıklarını belirten İslamilov, "Durum sakinleşmezse buraya gelmemiz mümkün değil. Çocuklarım var, korkuyorlar ve buraya gelemezler." dedi.

KARABAĞ TAMAMEN AZAD EDİLMELİ

Evleri ateş altında kalan Terter sakinleri genel olarak ateşkesin kalıcı bir çözüm olmadığı kanaatinde. Terterliler işgal altındaki topraklarının geri alınması için yaptıkları mücadele şu ana kadar binlerce şehit verdiklerini ve ateşkeslerle herhangi bir çözüme kavuşulmadığını dile getirdi.

Evlerini ziyaretleri sırasında Terterliler "Ateşkes istemiyoruz. Ne zaman ateşkes olursa bir müddet sonra yeniden saldırılar başlıyor. Bu daimi bir çözüm değil. Topraklarımızın tamamen işgalden geri alınması gerekiyor. Karabağ tamamen azad edilmeli." ifadelerini kullandı.

Evleri vurulan Azerbaycanlı aileler okullarda hayata tutunmaya çalışıyor
OYNAT 05:09
Evleri vurulan Azerbaycanlı aileler okullarda hayata tutunmaya çalışıyor
TVNET Azerbaycan Ağdam'daki son durumu yerinde gözlemledi. TVNET Muhabiri Umut Ayar, Ermenistan tarafından bombalanan evlerinden okullara sığınarak hayat mücadelesi veren sivillerin dramını aktardı.


Abone Ol Google News
Operasyonlar yeniden başlar

Operasyonlar yeniden başlar

​Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov Ermenistan'ı uyardı.
Yangında sabotaj şüphesi

Yangında sabotaj şüphesi

​Hatay Valiliği açıkladı: Gözaltılar var.
Listeye bir çizik daha

Listeye bir çizik daha

Turuncu kategoride aranıyordu, etkisiz hale getirildi.
Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Yanlarında olmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanlığından Azerbaycan açıklaması.

Alevler yeniden evlere sıçradı

Alevler yeniden evlere sıçradı

Hatay'daki yangın yeniden yerleşim yerlerinde etkisini gösterdi.

Devlerin gözdesi

Devlerin gözdesi

​Milli futbolcumuz için dev kulüpler sıraya girdi.
Azerbaycan <br>anında imha etti

Azerbaycan
anında imha etti

Ermenistan ordusu, ateşkesi ihlal etmişti.

​Dışişleri Bakanlığı'ndan ateşkes açıklaması.

Cenazelerin ve esirlerin değişimi yapılacak.

Önceden tanesini 600 dolardan ithal ediyordu.

Yolun açık olsun Kanuni

Yolun açık olsun Kanuni

Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı.

​Ankara'daki kazada iki kişi hayatını kaybetti.

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.

​Macron'un danışmanları bir bir istifa etti.
KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?
Gündem

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleşen milyonlarca öğrenci, ekim ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte internette yurt ve burs başvuruları hakkında araştırma yapmaya başladı. En çok merak edilen konulardan biri ise KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağı oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan KYK burs ve yurt başvuru işlemleri için başvuru sayfası ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim yılında devlet tarafından sağlanan burs, öğrenim kredisi ve yurt olanakları neler olacak? KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...
Hatay Valiliği açıkladı: Sabotaj şüphesiyle gözaltılar var
Gündem

Hatay Valiliği açıkladı: Sabotaj şüphesiyle gözaltılar var

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan İskenderun ve Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yerleşim yerlerine ulaşan alevlere, şiddetli rüzgar nedeniyle havadan güçlükle müdahale ediliyor. Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir. Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi.
Süper Lig'in eski futbolcusu Karabağ için orduya katıldı
Spor

Süper Lig'in eski futbolcusu Karabağ için orduya katıldı

Bir dönem Süper Lig'de top koşturan ve kısa süre önce yeşil sahalara veda eden 38 yaşındaki eski futbolcu Reşad Sadikov, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almak için başlattığı harekata gönüllü olarak katıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.