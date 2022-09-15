Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 71'e yükseldi

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri’nden 21 askerin daha Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin yol açtığı provokasyonları engellerken şehit olduğu bildirildi. Son açıklanan rakamla birlikte Ermenistan’ın provokasyonlarında şehit olan Azerbaycan askerlerinin sayısı 71’e yükseldi.

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, 12 Eylül’den itibaren Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırının Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan illeri yönlerinde büyük çaplı provokasyonlar yapmıştı. Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, büyük çaplı bir provokasyonu önlerken Azerbaycan ordusundan 42, Devlet Hudut Teşkilatı’ndan 8 olmak üzere toplam 50 Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerinin şehit olduğunu duyurmuştu.

DÜNYA Azerbaycan'dan kritik hamle: Ermenistan sınır hattındaki mevzileri etkisiz hale getirildi

DÜNYA Ermenistan tahrik ediyor

OYNAT 01:58 MSB özel kliple Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı: Bizler özbeöz kardeş; iki devlet tek milletiz Milli Savunma Bakanlığı yayımladığı özel kliple, Bakü'nün işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı. Paylaşımda, 'Bizler özbeöz kardeş; iki devlet, tek milletiz! Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığımız bu özel günde, Ermenistan'ın saldırgan ve provokatif eylemlerine güçlü şekilde karşı duran Kahraman Azerbaycan Ordusunu ve asil Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi selamlıyoruz!' ifadelerine yer verildi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



