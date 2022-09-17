Dünya Ermenistanın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycanın şehit sayısı 79a çıktı
ASYA

Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycan'ın şehit sayısı 79'a çıktı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda şehit olan asker sayısının 79'a yükseldiğini açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Ermenistanın provokasyonu sonucu çıkan çatışmalarda Azerbaycanın şehit sayısı 79a çıktı
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Bakanlık, internet sitesinde şehit isimlerinin bulunduğu listeyi güncelledi. Buna göre listede, 12 Eylül'de Ermenistan'ın provokasyonları sonucu iki ülke sınırında başlayan çatışmalarda şehit olan 79 askerin ismi yer aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı daha önceki açıklamasında 50 askerin şehit olduğunu duyurmuş, daha sonra bu sayının 77'ye çıktığını belirtmişti.

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Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin 12 Eylül gecesinde, Azerbaycan’ın Daşkesen, Kelbecer, Laçın ve Zengilan istikametlerinde geniş çaplı provokasyonu sonucu çatışmanın başladığını duyurdu.

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Diplomatik temaslar sonucu, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonraki en büyük çatışmada, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ateşkes için anlaştığı bildirildi.

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Ermenistan ölen asker sayısını 135 olarak duyurdu.

Azerbaycan, çatışmalarda hayatını kaybeden yaklaşık 100 Ermeni askerin cesetlerini Ermenistan’a vermeye hazır olduğunu bildirdi.

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