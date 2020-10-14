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Dünya Ermenistanın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43e yükseldi
ASYA

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

Ermenistan ordusunun, geçici ateşkese rağmen Azerbaycan yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında bir sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.
Ermenistan, sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.

  • Ermenistan ve Azerbaycan, Moskova'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere Dağlık Karabağ'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı ateşkes kararı almıştı.

Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi
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Ermenistan ordusunun sivil halkı vurmak için kurduğu füze sistemi imha edildi

SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi
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SİHA korkusu: Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
OYNAT 00:36
Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan Ermenistan askerlerine yalvardı: Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız
Ermenistan ordusu, yürürlüğe giren geçici ateşkese rağmen sivil yerleşim yerlerine saldırmaya devam ediyor. Gazeteci Ceyhun Aşirov'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan'ın Hadrut bölgesinden kaçan, savaşmak istemeyen Ermenistan askerlerine yalvararak, 'Biraz dinlenin, sonra savaşırsınız' dediği görülüyor.


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