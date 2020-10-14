Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

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Ordulu esnaftan şaşırtan uygulama: Adres sorandan bir lira, derdini anlatandan 50 lira alıyor

Ordu’da bir kırtasiye sahibi esnaf, kendisine sürekli adres soran ve derdini anlatanların sayısı artınca, farklı bir yönteme başvurdu. Adres soranlardan bir TL, adrese götürdüklerinden 10 TL ve derdini anlatanlardan 50 TL talep eden esnaf, biriken paraları ise SMA hastası Demir Ali’ye bağışlayacak.

