İranlı kadın TIR şoförü Erzurum'da 'kar' molası verdi: Türkiye'nin yolları çok güzel

İran'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine yük taşımacılığı yapan TIR şoförü Elnaz Aghayi, Erzurum'un Horasan ilçesinde aracın motoru donunca zorunlu olarak mola verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu ilçede aracı çalıştırmak için çaba sarf eden Aghayi, kışın çok çetin olduğunu söyledi. Diğer TIR şoförü arkadaşlarının yardımını beklediğini belirten Aghayi, "Akşam gitmek istemedim, aracı akaryakıt istasyonuna çekerek, mola verdim ama sabah TIR çalışmadı. Birkaç kez denememe rağmen olmadı, şimdi diğer TIR sürücüsü arkadaşları bekliyorum" dedi.



'TEK YOLCULUK YAPIYORUM'



TIR şoförlüğünü çok sevdiği için 4 yıl önce eğitim alarak mesleğe başladığını anlatan Elnaz Aghayi, "Benim için çok özel bir meslek. Çok sevdiğim için kısa sürede öğrendim. 3 yıl İran içinde çalıştım, son 1 yıldır Türkiye'ye yük taşıyorum. TIR sürücülüğü kadınlar için çok zor değil. Tek yolculuk yapıyorum. Bazen arkadaşlarla peş peşe gidiyoruz. Türkiye'nin otoyolları ve yolları çok güzel. Yolculuk çok rahat oluyor" diye konuştu.

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FOTOĞRAF 8 Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19’u gördü. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor’’ dedi. Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 10 Ağrı’da etlili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı. . Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü. Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Kar yağışının yanısıra soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilaver Ulgay, “ Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk” ifadelerine yer verdi. Ağrı’da evler kara gömüldü Ağrı’da evler kara gömüldü Ağrı’da evler kara gömüldü Ağrı’da evler kara gömüldü Ağrı’da evler kara gömüldü Ağrı’da evler kara gömüldü Sıcaklıkların eksi 30'u gördüğü Ağrı'da evler kara gömüldü Ağrı'da bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü. BiP'te paylaş

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