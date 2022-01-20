Dünya İranlı kadın TIR şoförü Erzurumda kar molası verdi Türkiyenin yolları çok güzel
ORTADOĞU

İranlı kadın TIR şoförü Erzurum'da 'kar' molası verdi: Türkiye'nin yolları çok güzel

İran'ı Tebriz ilçesinde yaşayan, 2 çocuk annesi TIR şoförü Elnaz Aghayi (40), hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu Erzurum'un Horasan ilçesinde motor donunca zorunlu mola verdi. Aghayi, 4 yıl önce TIR şoförlüğe başladığı belirtip, "3 yıl İran içinde çalıştım, son 1 yıldır Türkiye'ye yük taşıyorum. TIR sürücülüğü kadınlar için çok zor değil" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Erzurum haberleri: İranlı kadın TIR şoförü Erzurumda kar molası verdi
İranlı kadın TIR şoförü Erzurum'da 'kar' molası verdi.

İran'dan Kocaeli'nin Gebze ilçesine yük taşımacılığı yapan TIR şoförü Elnaz Aghayi, Erzurum'un Horasan ilçesinde aracın motoru donunca zorunlu olarak mola verdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu ilçede aracı çalıştırmak için çaba sarf eden Aghayi, kışın çok çetin olduğunu söyledi. Diğer TIR şoförü arkadaşlarının yardımını beklediğini belirten Aghayi, "Akşam gitmek istemedim, aracı akaryakıt istasyonuna çekerek, mola verdim ama sabah TIR çalışmadı. Birkaç kez denememe rağmen olmadı, şimdi diğer TIR sürücüsü arkadaşları bekliyorum" dedi.


'TEK YOLCULUK YAPIYORUM'


TIR şoförlüğünü çok sevdiği için 4 yıl önce eğitim alarak mesleğe başladığını anlatan Elnaz Aghayi, "Benim için çok özel bir meslek. Çok sevdiğim için kısa sürede öğrendim. 3 yıl İran içinde çalıştım, son 1 yıldır Türkiye'ye yük taşıyorum. TIR sürücülüğü kadınlar için çok zor değil. Tek yolculuk yapıyorum. Bazen arkadaşlarla peş peşe gidiyoruz. Türkiye'nin otoyolları ve yolları çok güzel. Yolculuk çok rahat oluyor" diye konuştu.

Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
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Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu. Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19’u gördü.
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Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi. Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor’’ dedi.
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Ardahan eksi 16 derece: Araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan'da hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmadı.

Sıcaklıkların eksi 30'u gördüğü Ağrı'da evler kara gömüldü
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Ağrı’da etlili olan kar yağışı bazı köylerde hayatı olumsuz etkiledi, evler kar altında kaldı.
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. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü.
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Vatandaşlar evlerin çatısında ve kapı önünde biriken karları kendi imkanlarıyla temizleye çalışırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
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Kar yağışının yanısıra soğuk havanın da etkili olduğunu söyleyen vatandaşlardan Dilaver Ulgay, “ Ağrı’da şu an eksi 30 dereceye yakın soğuk var. Hayvanlarımız resmen donmuş. Hava gerçekten çok soğuk” ifadelerine yer verdi.
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Ağrı’da evler kara gömüldü
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Ağrı’da evler kara gömüldü
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Ağrı’da evler kara gömüldü
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Ağrı’da evler kara gömüldü
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Ağrı’da evler kara gömüldü
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Ağrı’da evler kara gömüldü
Sıcaklıkların eksi 30'u gördüğü Ağrı'da evler kara gömüldü
Ağrı'da bir süredir aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı Taşlıçay ilçesine bağlı Aşağı Toklu köyünde bazı evler kara gömüldü.

Yurt genelinde kar esareti: 1130 köye ulaşım sağlanamıyor
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Ülke genelindeki aşırı kar yağışı nedeniyle bazı illerde ulaşımda aksamalar ve kazalar başta olmak üzere olumsuzluklar yaşandığı, vatandaşlara yardım ulaştırılması ve kapalı yolların açılması amacıyla çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durumlar Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, Bolu, Gaziantep, Malatya, Kahramanmaraş, Artvin, Diyarbakır, Bingöl, Osmaniye, Sakarya, Hatay, Mardin, Düzce ve Van'da aşırı kar yağışının etkili olduğu hatırlatıldı.
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Karayolları, jandarma, belediyeler, İl Özel İdare, Türk Kızılay ve UMKE ekiplerinin çalışmalarının AFAD koordinasyonunda dün geceden bu yana aralıksız devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, saat 22.15 itibarıyla son durum aktarıldı.
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Açıklamaya göre, Bolu genelinde etkili olan kar yağışı sonucu kapanan 252 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.
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Anadolu Otobanı (İstanbul-Ankara) D-100 kara yolunun her iki yönü kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve AFAD ekipleri yolda mahsur kalanların iaşe ve yakıt taleplerini karşılamak üzere bölgede çalışmalarını sürdürüyor.
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Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen bir kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı.
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Nurdağı-Gaziantep yönünde yol açma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar için Osmaniye ve Hatay'dan 2 amfibik araç ve 3 personel görevlendirildi.
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Nurdağı-Adana kara yolunun bir şeridi ile Nizip, Yavuzeli-Araban, Narlı-Nurdağı yolları trafiğe açıldı.
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Şahinbey ilçesinde hamile bir kadın mahsur kaldığı yerden kurtarılarak Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine sevk edildi. İslahiye yolunda mahsur kalan ambulanstaki bir hasta da 8x8 araçla hastaneye ulaştırıldı.
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Nurdağı bölgesinde mahsur kalan araçlara destek vermek üzere Hatay Valiliğince yakıt ikmali sağlandı. Nurdağı-Gaziantep yolunda mahsur kalanlar için de Türk Kızılay ile eşgüdüm halinde jandarmaya ait helikopter aracılığıyla kumanya dağıtımı yapıldı.
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Malatya'da yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya-Çelikhan, Malatya-Pütürge, Arapgir-Divriği ve Arapgir-Kemaliye yolları ulaşıma kapandı.
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Malatya-Darende ve Malatya-Hekimhan kara yollarında da tipi nedeniyle ulaşım zaman zaman aksarken, ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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Kahramanmaraş'ta aşırı kar yağışı sonucu Dulkadiroğlu, Onikişubat, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Türkoğlu ilçelerinde çok sayıda mahalle ve köy yolu kapandı.
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Nurhak ve Pazarcık ilçelerinde de tüm köy yolları kapanırken, Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde elektrik verilemeyen mahalleler bulunduğu, Andırın'a bağlı Köklü Mahallesi ile Türkoğlu'nun Şekeroba ve Beyoğlu mahallerinde içme suyu kesintisi yaşandığı belirtildi.
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Artvin'de Borçka-Camili yolu ulaşıma kapanırken, il merkezine bağlı 10 köy yolu ile Şavşat'ta 29, Ardanuç'ta 16, Borçka'da 13, Arhavi'de 3, Murgul'da 3 ve Hopa'da 3 köy yolunun da kapalı olduğu kaydedildi.
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Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 689 köy yolu ulaşıma kapalı bulunurken, il genelinde 186 hasarlı trafik kazası yaşandı.
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Ergani ilçesi Kortaş köyü mevkisinde bir minibüsün yan yatması sonucu 30 kişi mahsur kaldı. Bölgeye arama kurtarma aracı, 8x8 amfibik araç ve ekipler yönlendirilirken, kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Lice-Bingöl yol ayırımında 11 tır ile 22 vatandaş mahsur kaldı. Ekiplerin ulaştığı vatandaşlar kurtarılarak konaklamaları için Lice Öğretmenevi'ne sevk edildi.
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Siverek yolunun Karacadağ girişinde bir minibüsteki 12 kişi, Bağlar ilçesi Develi köyünde bir tır ve bir aile, Diyarbakır eski Bismil yolu üzerinde 10 araç ve Hani ilçesi Diyarbakır istikametinin Karaçalı mevkisinde de 10 araç mahsur kaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipleri mahsur kalan vatandaşlara müdahalede bulundu.
Title
Diyarbakır-Bingöl yolunda mahsur kalan 200 kişiye de Türk Kızılay ve AFAD personelince kumanya dağıtılırken, il genelinde karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
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İl genelinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 79 ihbar ulaşırken, bunlardan 70'inin araçla mahsur kalma, 9'nun ise kapalı yol nedeniyle ulaşılamayan hasta ihbarı olduğu öğrenildi.
Title
Bingöl-Elazığ, Bingöl-Muş güzergahlarında yoğun kar yağışının devam ettiği, ulaşımın güçlükle sağlandığı belirtildi.
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Genç-Diyarbakır kara yolu Tapantepe mevkisi trafiğe kapandı, kış tedbirlerine uymadan yola çıkan 30 tır güvenli bölgelerde bekletildi.
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Diyarbakır yolunda 100, Elazığ yolunda 25 ve Muş yolunda 20 kişiye Kızılay ve AFAD ekiplerince kumanya sevk edildi. Mahsur kalan 46 vatandaşın da konaklama ihtiyacı karşılandı.
Title
Adana-Osmaniye-Gaziantep otoyolu ve D-400 yolunun Düziçi, Bahçe ve Nurdağı mevkisi yoğun kar yağışı ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Title
Yollarda mahsur kalan 360 kişi tahliye edilerek öğrenci yurtlarına yerleştirildi, diğer vatandaşlara tıbbi yardım, kumanya, akaryakıt ve battaniye ulaştırmak için AFAD, Türk Kızılay, UMKE ve Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.
Title
Hatay'da yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde olumsuzluklar yaşanırken, çeşitli birimlere bağlı 310 personel ve 106 araç ile müdahalelerde bulunuldu.<br><br>Antakya ilçesinde 8 meskende su baskınlarına müdahale edilirken, kapanan Hassa-Kırıkhan, Samandağ-Batıayaz, Altınözü-Yayladağı yolları ile ve Belen ilçesi Kıcı mevkisi tekrar ulaşıma açıldı.<br><br>Hassa'da bazı ahırların zarar görmesi nedeniyle hayvanların barındırılması için bölgeye 7 çadır gönderildi.
Title
Mardin'de Artuklu, Dargeçit, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Kızıltepe, Derik, Mazıdağ, Savur ve Yeşilli ilçelerinde toplam 418 köy yolu ulaşıma kapandı.<br><br>Nusaybin'in Eymirli köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Title
Düzce'nin Kaynaşlı ve Yığılca ilçelerinde 35 köy yolu ulaşıma kapandı.<br><br>Bölgedeki 20 yerleşim yerine elektrik verilemezken, yolların kapalı olması nedeniyle müdahalelerde aksamalar yaşanıyor.<br><br>Samandere köyü ile Sinekli Yaylası arasında mahsur kalan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.<br><br>İstanbul-Ankara yolunun Bolu kesiminin açıldığı bilgisi üzerine, Düzce'de bekletilen araçlar kontrollü olarak Ankara yönüne sevk edilmeye başlandı.<br><br>Zincirsiz tırların Bolu Dağı'ndan geçişine izin verilmediğini bildiren yetkililer, Türk Kızılay ekiplerince 150 kilometrelik güzergah boyunca yol kenarındaki araçlara yiyecek ve sıcak ikram dağıtımı yapıldığını kaydetti.
Title
Van'da kapanan Edremit-Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşımı sağlayan kara yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.<br><br>Bölgede 190 araçta mahsur kalan 350 kişi güvenli bölgelere nakledilirken, kumanya yardımı yapıldı.
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Sakarya'da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde mahalle yolları kapandı.<br><br>Akyazı, Geyve, Hendek, Kocaali, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde 67 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Title
Yurt genelinde kar esareti: 1130 köye ulaşım sağlanamıyor
AFAD'dan yurt genelinde kar yağışı nedeniyle kapalı yollara ilişkin açıklama geldi. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun kapanan Nurdağı-Osmaniye yönü kısmen trafiğe açılırken, bölgede meydana gelen kaza sonucu yol tekrar ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının devam ettiği Bingöl-Elazığ ve Bingöl-Muş güzergahlarında ulaşım güçlükle sağlanırken, Van'da bazı yollar tipi ve çığ tehlikesine karşı trafiğe kapatıldı. Bingöl, Bolu, Mardin, Sakarya, Artvin ve Düzce'de kar yağışı nedeniyle kapanan 1130 köy ve mahalleyle ulaşım sağlanamıyor, birçok ilçede de yollar kapandı.


Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​Milli Eğitim Bakanlığı'ndan seçmeli ders açıklaması.
100 kilo altından daha kıymetli

'100 kilo altından daha kıymetli'

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​RTÜK'ten FOX TV Ana Haber sunucusu Selçuk Tepeli ile ilgili soruşturma.

​Güney Afrika'daki son Osmanlı Başkonsolosu Mehmet Remzi Bey'in naaşı asıl mezarına taşındı.

Ataşehir'de 'pes' dedirten görüntü.

​Yurt genelinde kar esareti etkisini sürdürüyor.

​Evinde firari askerlerle yakalanan mahrem imamdan ilginç savunma.

​Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Mehmet Acet'e konuştu.

​Boşanma aşamasındaki eşinin evini bastı.

Eskişehir'deki kazada iki kişi yaralandı.

​Düzce Belediyesi Kademe'nin yerli temizlik araçlarını kullanmaya başladı.

​Zeytin Dalı şehidi Fatih Mehmethan'ın eşi yıldönümünde bölgeye gitti.
26 ilde<br>okullara kar tatili

26 ilde
okullara kar tatili

​Meteorolojinin uyarısı sonrası peş peşe açıklama geldi.

​ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşecek.

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