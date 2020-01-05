Dünya Eş-Şebabdan ABD üssüne saldırı Savaş uçakları ve helikopterler hedef alındı
AFRİKA

Eş-Şebab'dan ABD üssüne saldırı: Savaş uçakları ve helikopterler hedef alındı

Eş-Şebab örgütü, Kenya’da ABD askerlerinin ve Kenya askerlerinin bulunduğu üsse saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. ABD Afrika Komutanlığı da saldırıyı doğruladı. Saldırıda Amerikan savaş uçağı ve helikopterlerinin hedef alındığı ve kullanılamaz hale geldiği belirtiliyor.

Haber Merkezi İHA
Kenya'daki saldırıdan bir görüntü.
Kenya'daki saldırıdan bir görüntü.

El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütü, Kenya’da ABD ve Kenya askerlerinin kullandığı üsse saldırı gerçekleştirildiğini ve savaş uçakları da dahil olmak üzere ABD askeri teçhizatının yok edildiğini iddia etti.

Kenya ordusundan yapılan açıklamada ise, sabaha karşı düzenlenen operasyonla saldırıya karşılık verildiği ve 4 saldırganın öldürüldüğü duyuruldu.

  • Kenya ordusu, üssün güvende olduğunu belirterek, saldırı sırasında yakıt tanklarında yangın çıktığını bildirdi. Bir görgü tanığı, üssün üzerinden dumanlar yükseldiğini ifade etti.

ABD Afrika Komutanlığı (Africom), Kenya’daki Manda Körfezi’nde yer alan hava üssüne saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, durumun izlendiğini belirtti.

Açıklamada, Eş-Şebab’ın saldırıyı üstlendiği ve gelişmelerle ilgili daha sonra açıklama yapılacağı bildirildi.

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