Dünya Esed rejimi İdlib kırsalına saldırdı 6 sivil hayatını kaybetti
ORTADOĞU

Esed rejimi İdlib kırsalına saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Esed rejimi İdlib kırsalına saldırdı: 6 sivil hayatını kaybetti
Arşiv.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki İblin köyüne düzenlediği saldırıda 6 sivil öldü, 13 sivil yaralandı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin köyüne, karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda 1'i kadın, 6 sivil hayatını kaybetti.

Yaralanan 13 sivil çevredeki hastanelere kaldırılırken yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinden İdlib'in güneyindeki Mozara, Belyun, Fattira ve Keferavid köylerine hava saldırı düzenledi.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak 5 Mart 2020'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, Türkiye ve Rusya arasında yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Abone Ol Google News
Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Karanlık dünyası aydınlanacaktı

Minik Miraç'ın umutlarını çaldılar.
Kızın Elif sana doyamadı

Kızın Elif sana doyamadı

​Şehit eşinden yürek yakan sözler.
Kabine Toplantısı ertelendi

​NATO Zirvesi nedeniyle bugüne çekilmişti

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

Lüksün Merkezi Nişantaşı'nda

​Dap Yapı'dan Sağlıklı Evler

​PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri yetmedi.

​Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesiyle ilgili açıklama.
Erdoğan'la görüşme<br>hayali gerçek oldu

Erdoğan'la görüşme
hayali gerçek oldu

Telefonda karşısında görünce büyük heyecan yaşadı.

​Areda Survey'in araştırması, Türk halkının birliğe bakışını gözler önüne serdi.

​İYİ Parti-HDP gerilimi yükseliyor.

Başlatılan temizlik seferberliği kesintisiz sürüyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.