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Dünya Esed rejimi pazara saldırdı 4 ölü 40 yaralı
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Esed rejimi pazara saldırdı: 4 ölü 40 yaralı

Suriye'de rejime ait savaş uçaklarının "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarındaki Marratinnuman ilçesindeki pazar yerine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suriye'de Beşşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içinde bir pazar yerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 sivil yaşamını yitirdi, 40'dan fazla sivil yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ordusu ve İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki İdlib'in Han Şeyhun ve Marratinnuman ilçesi ile El Habit ve Abidin köyleri ile Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine ve Kefer Zita ilçesine hava ve kara saldırıları gerçekleştirdi.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Marratinnuman ilçesinde bir pazar yerine yapılan saldırıda ilk belirlemelere göre en az 4 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma çalışmalarına devam ederken, ölü sayısının artmasında endişe ediliyor.

Böylece son 24 saatte Esed rejiminin düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil öldü.

"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki durum

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde.

Halihazırda iç göç ile nüfusu yaklaşık 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geldi.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya, ek mutabakata vardı. Rejim, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Soçi'de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12. toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürüyor.

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Sivil Savunma kaynakları, 25 Nisan'dan bu yana yapılan saldırılarda en az 214 sivilin yaşamını yitirdiğini, 560'ten fazla sivilin yaralandığını belirtiyor.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den bu yana ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Esed rejimi, İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın hava desteğiyle, yaklaşık bir ay önce başlattığı "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ne geniş çaplı saldırılarla 100 kilometrekare civarında bir alanı ele geçirdi. Askeri muhalifler ise söz konusu bölgeleri rejim güçlerinden ele geçirmek için zaman zaman operasyon düzenliyor.

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