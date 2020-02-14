Dünya Esed rejimi ve Rusyanın İdlib bölgesindeki saldırılarında 8 sivil öldü
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Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesindeki saldırılarında 8 sivil öldü

Esed rejimi ve Rusya’nın İdlib bölgesindeki saldırılarında 8 sivil öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti.
Saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda toplam 8 sivil hayatını kaybetti.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Suriye’de batı Halep kırsalına şiddetli hava saldırıları düzenleyen Rus savaş uçakları, Maraat Atarib, Etarib, Kefer Naha, Ebzimo, Urim el Kubra, Kuptan el-Cebel ve İdlib’in Eriha ilçesindeki yerleşimleri hedef aldı.

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Esed rejimin topçu saldırılarında ise Etarib ve Kuptan el-Cebel vuruldu. Rusya'nın Maraat Atarib köyündeki hava saldırısında 5 sivil hayatını kaybederken, rejim güçlerin topçu saldırılarında ise Etarib ilçesinde 2, Kuptan el-Cebel bölgesinde 1 sivil can verdi.

Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

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Rejim güçlerinin Eylül 2018'de askeri yığınağına hız vermesi üzerine, Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 10 Mayıs 2019'da yaptığı açıklamada, rejim unsurlarının İdlib’in güneyine yönelik artan saldırı ve tacizlerinin 6 Mayıs’tan itibaren kara harekatına dönüştüğüne dikkati çekmişti.

Rejim ve destekçileri bu tarihten itibaren, Kefrenbude, Han Şeyhun, Maraatinüman, Serakib gibi büyük ilçelerin yanı sıra İdlib'in güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi yoğun topçu ve hava saldırıları neticesinde ele geçirdi.

Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi. Ocak 2019'dan bu yana Suriye-Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 794 bine ulaştı.

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