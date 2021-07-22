Dünya Esed rejiminden sivillere saldırı Yedi kişi hayatını kaybetti
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Esed rejiminden sivillere saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti

Suriye'de sivil katliamları devam ediyor. Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içinde bulunan İblin köyüne saldırısında 7 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Haber Merkezi AA
Esed rejiminden sivillere saldırı: Yedi kişi hayatını kaybetti
Foto/arşiv

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, rejim güçleri, İdlib'in güneyinde yer alan İblin köyüne karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda birisi kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 7 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 3 sivil çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan muhaliflere ait uçak gözlemevinin Rusya'ya ait olduğunu bildirdiği savaş uçakları, sabahın erken saatlerinde İdlib'in güneyindeki Bara, İhsim, ve Mirayan köylerine hava saldırısı düzenledi.

İDLİB'TEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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