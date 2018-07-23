Dünya Esed rejiminden yeni iddia İsrail Suriyeye saldırdı
ORTADOĞU

Esed rejiminden yeni iddia: İsrail Suriye'ye saldırdı

İsrail'in Hama'daki Esed rejimine ait askeri üssü vurduğu öne sürüldü. İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, İsrail'in Hama'daki Masyaf bölgesinde bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini iddia etti.
Rejimin haber ajansı SANA'da yer alan haberde İsrail'e ait savaş uçaklarının, dün akşam rejimin Masyaf üssündeki bir askeri noktayı vurduğu belirtildi.
Haberde, İsrail'in ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra'da "yenilen" teröristlerine destek olmayı hedeflediği, saldırı neticesinde sadece hasar oluştuğu öne sürüldü.
İsrail, henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.
Masyaf, rejimin kimyasal silah tesislerinden birinin yer aldığı bölge olarak biliniyor. İsrail, son 3 ay içinde Suriye'nin Humus, Kuneytra, Dera ve Şam'da rejim ve destekçisi İran'a ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

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