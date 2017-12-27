"Esed teröristtir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi ile ortak açıklama yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar ise şöyle;

"Tunus'taki siyasi geçiş bölgeye ilham oldu. Bölge sorunlarını birlikte ele aldık. Türkiye daima Tunus'un yanında olacaktır. Ekonomide işbirliğinini daha da geliştirmek istiyoruz. Tunus'un ekonomik gelişimi ve kalkınmasını kendimizden ayrı görmüyoruz. Tunus'un kalkınması Türkiye'nin kalkınmasıdır. Ticaretin dengeli bir şekilde arttırılması konusunda mutabık kaldık. ",

"Kudüs Kırmızı çizgimizdir"

"Tunus'un terörle mücadelesine tam destek veriyoruz. 15 Temmuz sonrası ve FETÖ ile mücadelede verdikleri destekten dolayı Tunus'a teşekkür ediyoruz. Bayrağımızdaki birlik gibi bizde biriz. Kudüs başta olmak üzere bir çok konuda ortak düşünüyoruz. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak gibi yanlış adımı BM'de geri döndüğünü gördük. 129 ülke bir tarafa, 9 ülke bir tarafa. Bundan sonra nasıl adım atacağımızı görüşeceğiz. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistin'e ve barış gücüne desteğimizi sürdüreceğiz "

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"BM reforme olmalı"

"BM Güvenlik Konseyi'nde alınan karar bir A planı. Bu 5 daimi üye arasında Müslüman ülke var mı? 2. Dünya Savaşı sırasında oluşturulan konsey arasında biz ya da Tunus neden olmasın? Acaba Amerika, Fransa, Rusya ne der diye bakıyoruz. Sesimizi hep birlikte çıkartalım, bu bizim hakkımız, hakkımız olanı alalım. B Planı BM Genel Kurulu'nda da hedefe ulaştık. ABD'nin olumsuz kararına karşı duruşu, tehditle bu işin olmayacağını gösterdi. Dünya beşten büyüktür. Bunu boşuna söylemiyoruz. Bir ülke BMGK'yı kilitleyebiliyor. BM güvenlik konseyinin reforme olması lazım. Neden orada tek bir Müslüman ülke yok. Filisin'in devlet olarak tanınması çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz."

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Libya'da büyükelçilik

"Tunus'un istikrarı ve güvenliği Libya'ya bağlı olduğundan Türkiye'nin Libya'daki adımları gelişecektir. Şu anda Libya'da büyükelçiliğimizi açma çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Gerek Türkiye Ekonomi Bakanı, gerek Tunus Ekonomi Bakanı ve Tunus Savunma Bakanı ve Türkiye Savunma Bakanı dar kapsamlı bir toplantı yapacaklar.Nerelerde sıkıntılar varsa bu sıkıntıları aşalım istiyoruz."

İslam dünyası Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olduğu konusunda hem fikir. 10 tane ülke ile dünyayı yanınıza alamazsınız. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz.

"Esed teröristtir"

Suriye'de bir defa Esed ile yürümek mümkün değildir. 1 milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan birini nasıl olacak da kucaklayacağız. Esed devlet terörü estirmiş bir teröristtir. Bakın hala kan gövdeyi götürüyor. İdlib ortada, Deyr-i Zor ortada. Biz, Rusya koalisyon güçleri neden orada. Esed ile Huzur gelmesi mümkün değildir. Bakışımız bu."