Dünya Esed Türkiyenin kararlı adımlarından rahatsız
ORTADOĞU

Esed Türkiye'nin kararlı adımlarından rahatsız

Esed Türkiye'nin kararlı adımlarından rahatsız

Sivil halkını 8 yıldır aralıksız katleden Esed, Türkiye'nin Suriyeli sivilleri korumaya yönelik kararlı adımlarına karşı çıktı. Esed rejimi, Türkiye ile ABD'nin anlaşmasıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan güvenli bölgeyi kabul etmediklerini açıkladı.

Haber Merkezi Diğer
Beşşar Esed.
Beşşar Esed.

Sivil halkını 8 yıldır aralıksız katleden Esed, Türkiye'nin Suriyeli sivilleri korumaya yönelik kararlı adımlarından rahatsız oldu. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye ile ABD'nin anlaşmasıyla Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan güvenli bölgeyi kabul etmiyoruz" denildi.

  • Milli Savunma Bakanlığı yetkilileriyle ABD askeri yetkililerinin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesisine yönelik görüşmeleri tamamlandı.

Bakanlığın sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak ABD askerî yetkilileriyle Millî Savunma Bakanlığında 05-07 Ağustos 2019 tarihlerinde yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.

  • Görüşmelerde;
  • a. Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ilk aşamada alınacak tedbirlerin bir an önce uygulanması,
  • b. Bu çerçevede, Güvenli Bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekât Merkezinin en kısa zamanda kurulması,
  • c. Müteakiben, Güvenli Bölgenin bir barış koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri için her türlü ilave tedbirin alınması konularında mutabık kalınmıştır."

Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı
GÜNDEM
Güvenli Bölge görüşmeleri tamamlandı

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