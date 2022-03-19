Dünya Esedden 11 yıl sonra bir ilk BAEyi ziyaret etti
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Esed'den 11 yıl sonra bir ilk: BAE'yi ziyaret etti

Suriye rejimi lideri Beşşar Esed, 11 yıl sonra bir Arap ülkesini ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Esed, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

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Haber Merkezi Diğer
Esedden 11 yıl sonra bir ilk: BAEyi ziyaret etti
Esed'den 11 yıl sonra bir ilk ziyaret BAE'ye.

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Al Maktum, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ile yapıcı yeni işbirliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor" dedi.

Esed, daha sonra Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esed'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

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Rus ordu televizyonu Zvezda, Ukrayna işgalinde “gönüllü' olmaya hazır Esed yanlısı Suriyeli milislerin görüntülerini paylaştı. Milislerin, Rusya saflarında Ukrayna ordusuna karşı savaşacağı bildirilirken, Esed ve Putin'in resimleri olan pankartların taşındığı da dikkatlerden kaçmadı.


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