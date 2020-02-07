Dünya Esedden kaçan 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti
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Esed'den kaçan 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti

Esed ordusu ile İran destekli terörist gruplardan oluşan rejim güçleri ve Rusya'nın saldırıları sonucunda, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde yer alan söz konusu bu bölgelerden son 4 günde 90 bin sivil daha yerinden edildi.

Haber Merkezi AA
Siviller İdlib'deki saldırılardan kaçmaya devam ediyor.
Siviller İdlib'deki saldırılardan kaçmaya devam ediyor.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları sonucu son 4 günde 90 bin sivil daha Türkiye sınırı yakınlarına göç etti.

  • Bölgede göç verilerine ilişkin çalışma yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğünden edinilen bilgiye göre, İdlib kent merkezi, Eriha, Serakib ve Cebel Zaviye bölgeleri ile Halep'in batısı ve güneyinden Türkiye sınırına sivillerin göçü devam ediyor.

Yerinden edilenlerin büyük kısmı, Türkiye sınırı hattındaki kamplar bölgesine gelirken bir kısmı da Türkiye'nin terörden arındırdığı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sığınıyor.

İdlib'in güneyi ve güneydoğusu ile Halep'in batı ve güney kırsalındaki yerleşimlerinden Ocak 2019'dan beri Türkiye sınırı yakınlarına göç edenlerin sayısı 1 milyon 767 bine ulaştı.

İdlib'e saldıran Esed rejimi güçlerine Türkiye'den son uyarı
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İdlib'e saldıran Esed rejimi güçlerine Türkiye'den son uyarı
Esed rejimi güçlerinin İdlib'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Türkiye'den son uyarı yapıldı: Rejim geri çekilmezse, Türkiye bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kalacaktır.

On binlerce aile yardım bekliyor

Öte yandan İdlib il merkezinden sivillerin kaçışı artarak devam ederken Halep'in batı ve güney kırsalındaki Daret İzze, Etarib, Hıreytan, Hayyan, Anadan ve Ayncara gibi bölgelerden de göçler sürüyor.

İdlib'deki kampların dolması, yeni çadır kurulacak alan ile altyapının bulunmaması ve yardımların azalması nedeniyle binlerce sivil, sığınacak yer bulmakta güçlük çekiyor.

Saldırılardan kaçarak evsiz kalan ve temel yaşam malzemelerini temin etmekte zorlanan binlerce aile, yardım bekliyor.

İdlibli çocuklardan komandolara sıcak karşılama
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Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amaçlı gönderilen komando ve mühimmatı taşıyan askeri araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
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Güvenlik önlemleri altında yaklaşık 150 araç, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
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Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı bölgeye ulaştırılacağı öğrenildi.
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Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler de askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp En büyük asker bizim asker. dedi.
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Askerler de öğrencilere çikolata dağıtıp harçlık verdi, bazı vatandaşlar askerlere çay ve ayran ikramında bulundu.
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İdlibli çocuklardan komandolara sıcak karşılama
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Sınır bölgesine giden komandolar, çocukların büyük bir sevgisiyle karşılandı. Sınır okullarında eğitim gören öğrenciler, askeri araçların geçişi sırasında Türk bayrağı açıp "En büyük asker bizim asker" diye sloganlar attı.




Astana anlaşmaları ve Soçi mutabakatına uymadılar

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib, neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin ve rejim karşıtı silahlı grupların kalesi niteliğinde bulunuyor. İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

  • Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu ancak rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilan edilerek durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden İdlib hariç kalanları, Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi.

17 Eylül 2018'de varılan Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.

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