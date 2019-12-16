Dünya Esedin kanlı saldırıları 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı
ORTADOĞU

Esed'in kanlı saldırıları: 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

Esed'in kanlı saldırıları: 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

Suriye'de rejim güçleri ve Rus savaş uçaklarının dün hava saldırısı düzenlediği İdlib’de 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Önceki saldırıda yaralanan Abdullah isimli çocuğun da dün hayatını kaybettiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Beyaz Baretliler, enkaz altından bir çocuk kurtardı.
Beyaz Baretliler, enkaz altından bir çocuk kurtardı.

Suriye’de İdlib’e bağlı Maarşurin köyüne, dün rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınladı.

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Önceki saldırıda yaralanan Abdullah, hayatını kaybetti.


KIZ KARDEŞLERİ ÖLMÜŞ, ABDULLAH YARALANMIŞTI

Beyaz Baretliler, İdlib’in Abadeta köyüne birkaç gün önce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Abdullah adlı çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anne ve babası hayatını kaybeden evlatlarından kopamadı.

Ayrıca, Abdullah’ın kız kardeşleri Nour ve Iman’ın da aynı saldırıda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Beyaz Baretliler Abdullah’ın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı ile toprağa verilmeden önce babasının kucağındaki fotoğrafı yayınladı.

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