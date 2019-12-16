Esed'in kanlı saldırıları: 2 kardeşi ölen Abdullah da kurtarılamadı

Suriye’de İdlib’e bağlı Maarşurin köyüne, dün rejim güçleri ve Rus savaş uçakları saldırı düzenledi. Saldırıda 1 çocuk hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Beyaz Baretliler, enkaza müdahale anları ve yaralıları enkazdan çıkardıkları anların görüntülerini yayınladı.

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Önceki saldırıda yaralanan Abdullah, hayatını kaybetti.



KIZ KARDEŞLERİ ÖLMÜŞ, ABDULLAH YARALANMIŞTI

Beyaz Baretliler, İdlib’in Abadeta köyüne birkaç gün önce düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve tedavi altına alınan Abdullah adlı çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

Anne ve babası hayatını kaybeden evlatlarından kopamadı.

Ayrıca, Abdullah’ın kız kardeşleri Nour ve Iman’ın da aynı saldırıda hayatlarını kaybettikleri belirtildi. Beyaz Baretliler Abdullah’ın gülümserken çekilmiş bir fotoğrafı ile toprağa verilmeden önce babasının kucağındaki fotoğrafı yayınladı.