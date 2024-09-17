Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettiren Fransız suçunu itiraf etti: Af diliyorum

Fransa'nın başkenti Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de bir binada iki büyük patlama yaşandı. Büyük patlamada, alevler ve dumanlar metrelerce yüksekliğe çıktı. Patlamanın etkisiyle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında en az iki gaz tüpünün patladığı aktarılırken olayda, biri şantiye işçisi biri itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken patlama ve yangın anları çevredeki insanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın nedeniyle T3a tramvay hattının Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşım aksadı, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı. Paris 13'üncü Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yerel saatle 19.00 civarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı.