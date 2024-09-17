Dünya

Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettiren Fransız suçunu itiraf etti: Af diliyorum

Fransa'da ilaç verdiği eşini bayıltarak en az 50 erkeğe tecavüz ettiren 71 yaşındaki Dominique Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti. "Affedilemez olsa da af diliyorum" diyen sapkın Fransız, mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi. Fransa'daki bu skandal sonrası CHP eski vekili Zülfü Livaneli'nin geçtiğimiz gün yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu.

Hüseyin Berk
22:48 - 17/09/2024 Salı
Güncelleme: 23:15 - 17/09/2024 Salı
Dominique Pelicot - Gisele Pelicot
Dominique Pelicot - Gisele Pelicot

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandal sonrası halk sokağa döküşmüştü.

Davanın bugün görülen duruşmasında baş sanık Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti.

"50 sanık gibi ben de cinsel istismarcıyım"

Pelicot, ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi.

Sanıkların, eski eşi Gisele Pelicot'nun olaylar sırasında bilinçsiz olduğundan haberdar olduğunu kast eden Pelicot,
"Herkes biliyordu, aksini söyleyemezler."
dedi.

"Affedilemez olsa da af diliyorum"

Pelicot, Gisele Pelicot'nun başına gelenleri hak etmediğini söyleyerek,
"Yaptığım için pişmanım, affedilemez olsa da af diliyorum."
diye konuştu.

Dominique Pelicot, çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.

Gisele Pelicot ise
"Bay Pelicot'nun az önce söylediklerini duymak benim için çok zor."
ifadesini kullanarak, 50 yıl beraber yaşadığı eski eşinin istismar yapacağını bir an bile aklına getirmediğini belirtti.

Fransa'yı ayağa kaldırdı

Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.

Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.

Zülfü Livaneli suskun!

Narin Güran'ın katledilmesi sonrası sosyal medya hesabından Avrupa'nın 'medeniyetini' öven eski CHP vekili Zülfü Livaneli'nin yaşanan bu skandala sessiz kalması ise dikkat çekti.

Sosyal medyada kullanıcılar,
"Fransa’da doğsa daha kötüsü olabilirmiş!"
diyerek Livaneli'ye tepki gösterdi.

Paris’te bir binada patlama yaşandı

Fransa'nın başkenti Paris'in 13. bölgesinde, Avenue d'Ivry'de bir binada iki büyük patlama yaşandı. Büyük patlamada, alevler ve dumanlar metrelerce yüksekliğe çıktı. Patlamanın etkisiyle binanın çatısında yangın çıktı. Yangın sırasında en az iki gaz tüpünün patladığı aktarılırken olayda, biri şantiye işçisi biri itfaiye görevlisi 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirilirken patlama ve yangın anları çevredeki insanlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangın nedeniyle T3a tramvay hattının Porte de Charenton ve Porte d'Italie durakları arasında ulaşım aksadı, Porte d'Ivry metro istasyonu da kapatıldı. Paris 13'üncü Bölge Belediye Başkanı Jerome Coumet, yerel saatle 19.00 civarında yangının kontrol altına alındığını açıkladı.





#Fransa
#Cinsel İstismar
#Zülfü Livaneli
#Tecavüz
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