Eşine ilaç verip 50 erkeğe tecavüz ettiren Fransız suçunu itiraf etti: Af diliyorum

Fransa'da 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un en az 50 farklı erkeği evine davet ederek, ilaç verdiği eşine tecavüz ettirdiği skandal sonrası halk sokağa döküşmüştü.
Davanın bugün görülen duruşmasında baş sanık Pelicot, mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçları kabul etti.
"50 sanık gibi ben de cinsel istismarcıyım"
Pelicot, ilk kez bugün mahkemede konuşarak, kendisine yöneltilen suçların tamamını kabul ettiğini ve mahkeme salonundaki diğer 50 sanık gibi kendisinin de bir cinsel istismarcı olduğunu söyledi.
"Affedilemez olsa da af diliyorum"
Dominique Pelicot, çocukluğunda kendisinin de istismara uğradığını anlattı.
Fransa'yı ayağa kaldırdı
Avignon şehrinde, 72 yaşındaki Gisele Pelicot'nun eşi Dominique Pelicot tarafından uyuşturularak onlarca erkek tarafından tecavüze uğratıldığına ilişkin dava ay başında görülmeye başlamış ve ülke gündeminde tepkilere yol açmıştı.
Gisele Pelicot, duruşmalarda kimliğinin gizli tutulması hakkından vazgeçmişti.
Zülfü Livaneli suskun!
Narin Güran'ın katledilmesi sonrası sosyal medya hesabından Avrupa'nın 'medeniyetini' öven eski CHP vekili Zülfü Livaneli'nin yaşanan bu skandala sessiz kalması ise dikkat çekti.