Esir takasında 4'üncü tur: 3 İsrailliye karşılık 183 Filistinli serbest kalacak

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının dördüncü turu bugün gerçekleştiriliyor. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 183 Filistinlinin tahliye edilecek. Kassam mücahitleri serbest bıraktığı İsrailli esirlerden bir daha siyonist İsrail ordusunda görev yapmayacaklarına dair imza aldı.
İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının dördüncü turu bugün yapılıyor. Hamas'ın serbest bıraktığı 3 İsrailli rehineye karşılık, İsrail 183 Filistinliyi tahliye edecek.
Bu kapsamda Kassam Mücahitleri 3 esiri Kızılhaç ekiplerine teslim etti.
Kassam mücahitleri serbest bıraktığı İsrailli esirlerden bir daha siyonist İsrail ordusunda görev yapmayacaklarına dair imza aldı. İsrail medyası, "Hamas'ın bizi aşağılamaları ne zaman son bulacak?" diye yazarak tepki gösterdi.
Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk aşamasının 4. turu kapsamında 1 Şubat Cumartesi günü serbest bırakılacak 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı.
Hamas 183 Filistinlinin isimlerini yayınladı
Hamas, serbest bırakılması planlanan 183 Filistinlinin isimlerini yayımladı. Bunlardan 7'sinin Filistin dışına gönderileceği bildirildi.
Hamas'ın serbest bırakacağı 3 rehinenin bilgisi de İsrail tarafına iletildi. Rehinelerden birinin ABD vatandaşlığı da bulunuyor.
Esir takasının ilk 3 turunda 400 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşurken, Hamas'ın elindeki 10 İsrailli ve 5 Taylandlı rehine de serbest bırakıldı.
Üç aşamadan oluşan ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve bin 900'ün üzerinde Filistinli mahkum serbest bırakılacak.