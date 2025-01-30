Esir takasında İsrail’e sürpriz konum: Şehit komutanın evinin önünde serbest bırakılacaklar

Hamas ve Siyonist İsrail arasındaki esir takasının üçüncü aşaması bugün gerçekleşecek. Hamas, 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esiri serbest bırakacak. Esirlerin serbest bırakılacağı noktalarda İsrail’e sürpriz mesaj verilecek.
Filistinliler takasın yapılacağı kentteki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.
Gazze'deki direnişçiler Gazze'nin çeşitli bölgelerinde konuşlanmaya başladı. Sinvar'ın evinin önüne pankart asıldı. Cebaliye'de ve Filistin Meydanı'nda serbest bırakılacak esirler için platform kurdu.
Filistinli mahkumların ailelerine baskı başladı
İsrail bugün 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Özgürlüğüne kavuşacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor. Tutukluların aileleri daha şimdiden İsrail baskısına maruz kalmaya başladı. Aileler karakola çağrıldı ve kutlamama yapmamaları konusunda uyarıldı.
Gazze'de imzalar atıldı
Kızılhaç, İsrailli esiri serbest almak için Gazze'nin Cebeliye bölgesine geldi. Kızılhaç personeli ile Kassam mücahidi esir takası anlaşmasını imzaladı.
İlk esir serbest
Kassam, ilk İsrailli esiri serbest bıraktı. Agam Berger kendisine verilen mezuniyet belgesi ve hediyelerle birlikte Kızılhaç'a teslim edildi. El-Kassam Tugayları, siyonist askerden ele geçirdiği İsrail silahını da sergiledi.