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Esir takasında İsrail’e sürpriz konum: Şehit komutanın evinin önünde serbest bırakılacaklar

Esir takasında İsrail’e sürpriz konum: Şehit komutanın evinin önünde serbest bırakılacaklar

Furkan Erten
Furkan Erten
10:2230/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
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Kassam direnişçileri Sinvar'ın evinin önünde konuşlandı.
Kassam direnişçileri Sinvar'ın evinin önünde konuşlandı.

Hamas ve Siyonist İsrail arasındaki esir takasının üçüncü aşaması bugün gerçekleşecek. Hamas, 3 İsrailli ve 5 Taylandlı esiri serbest bırakacak. Esirlerin serbest bırakılacağı noktalarda İsrail’e sürpriz mesaj verilecek.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, esirleri Hamas'ın şehit lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde serbest bırakacak. Kassam mücahitleri, Sinvar'ın Han Yunus'taki evi önünde toplandı.

Filistinliler takasın yapılacağı kentteki Yahya Sinvar'ın evi önünde toplandı.

Gazze'deki direnişçiler Gazze'nin çeşitli bölgelerinde konuşlanmaya başladı. Sinvar'ın evinin önüne pankart asıldı. Cebaliye'de ve Filistin Meydanı'nda serbest bırakılacak esirler için platform kurdu.

Kudüs Tugayları, serbest bırakacakları "Gadi Musa" ve "Arbel Yehuda" adlı esirlerin görüntülerini yayınladı.

Filistinli mahkumların ailelerine baskı başladı

İsrail bugün 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Özgürlüğüne kavuşacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor. Tutukluların aileleri daha şimdiden İsrail baskısına maruz kalmaya başladı. Aileler karakola çağrıldı ve kutlamama yapmamaları konusunda uyarıldı.

Gazze'de imzalar atıldı

Kızılhaç, İsrailli esiri serbest almak için Gazze'nin Cebeliye bölgesine geldi. Kızılhaç personeli ile Kassam mücahidi esir takası anlaşmasını imzaladı.

İlk esir serbest

Kassam, ilk İsrailli esiri serbest bıraktı. Agam Berger kendisine verilen mezuniyet belgesi ve hediyelerle birlikte Kızılhaç'a teslim edildi. El-Kassam Tugayları, siyonist askerden ele geçirdiği İsrail silahını da sergiledi.


#Hamas
#İsrail
#Esir Takası
#Gazze

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