Esir takasında İsrail’e sürpriz konum: Şehit komutanın evinin önünde serbest bırakılacaklar

Gazze'deki direnişçiler Gazze'nin çeşitli bölgelerinde konuşlanmaya başladı. Sinvar'ın evinin önüne pankart asıldı. Cebaliye'de ve Filistin Meydanı'nda serbest bırakılacak esirler için platform kurdu.

İsrail bugün 110 Filistinli mahkumu serbest bırakacak. Özgürlüğüne kavuşacak Filistinlilerden 30'u çocuk, 32'si müebbet, 48'i ise ağır hapis cezalarına çarptırılmış tutuklulardan oluşuyor. Tutukluların aileleri daha şimdiden İsrail baskısına maruz kalmaya başladı. Aileler karakola çağrıldı ve kutlamama yapmamaları konusunda uyarıldı.