Eski ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Fox News’te yorumculuk yapacak

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo’nun yeni işi belli oldu.

Fox News CEO’su Suzanne Scott, Pompeo'nun kanalda yorumcu olarak çalışmaya başlayacağını duyurdu.

İlk yayını 9 Nisan'da

Scott yaptığı açıklamada, “Mike Pompeo Amerika'da dış politika konusunda ve ulusal konularda en bilinen ve güvenilen isimlerden biri" dedi.

Pompeo’nun ilk yayını 9 Nisan'da "Fox & Friends" sabah şovunda olacak.

"Önce Amerika politikasını anlatacağım"

Pompeo ise yorumculuğa başlayacak olmasına ilişkin “Eski bir diplomat ve Kongre üyesi olarak Fox News’te başlayacağım yeni görevde izleyicilere açık, jeopolitik ve uluslararası ilişkilerde saçmalıklardan uzak bir bakış ve Önce Amerika politikasının Amerika'nın rahatına ve güvenliğine getirdiği yardımları anlatacağım" ifadelerini kullandı.

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