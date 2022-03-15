Dünya Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel Türkiyeye Patriot verilmemesi hataydı
AVRUPA

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiye'ye Patriot verilmemesi hataydı

Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye’ye Patriot Hava Savunma Sistemlerinin verilmemesi konusunda özeleştiride bulundu. Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Türkiye’ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Erdoğan Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.

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Haber Merkezi AA
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: Türkiyeye Patriot verilmemesi hataydı
Eski Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel

Atlantik Köprüsü Başkanlığını yürüten Gabriel, Berlin’de yaptığı açıklamada, geçmişte Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için çok şey yaptığını savundu.

Gabriel, "Türkiye’ye Patriotların verilmesini reddetmeyi doğru bulmadım. Biz bunu yaptık, Amerikalılar da yaptı. Patriotlar hava savunma silahıdır. Bununla bir ülkeye saldıramazsınız. Bunun sonucunda Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan Rusya’dan S-400 hava savunma füzelerini sipariş etmeye çalıştı. Bu NATO partneri için zordu" dedi.

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'TÜRKİYE BATI'DAN KOPARILMAMALI'

Türkiye'nin Batı'dan kopmaması için dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Gabriel, "Bu yüzden Patriotların sağlanması gerektiği kanaatindeydim. Bir NATO ortağına hava savunma füzeleri sağlanmasının aleyhine ne olabilir, hiçbir şey” değerlendirmesinde bulundu.

  • Gabriel, geçen hafta Antalya Diplomasi Forumu'na katıldığını dile getirerek Twitter üzerinden Montrö Anlaşması'nı ve Türkiye'yi övdüğünü belirtti.

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'KARADENİZE BAKMAK YETERLİ'

Bu paylaşıma gelen tepkileri eleştiren Gabriel, "Hangi dünyada olduğumuzun bile farkında değiliz. Coğrafya dersinde ne yapıyorlar bilmiyorum ancak Karadeniz'e bakardım ve ardından Türkiye'nin neden bizimle kalması gerektiğini anlardım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges’in “Türkiye'nin bu konuda böylesine iyi bir iş çıkarmasından ve bizim tarafımızda olduğundan dolayı mutlu olmalıyız” şeklindeki ifadesini aktaran Gabriel, Türkiye’nin bir yandan İstanbul Boğazı’nı savaş gemilerine kapattığını, diğer taraftan Ukrayna delegasyonunun diğer ülkelerle görüşmelerini İstanbul’da yapmasının tesadüf olmadığını anlattı.

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Gabriel, bunun Türkiye Cumhurbaşkanı'nın arabuluculuk yapmaya çalıştığı anlamına geldiğini belirterek “Karadeniz'deki duruma bakan herkes bunun Karadeniz'deki güvenlik durumundaki bir değişikliğin Türkiye kadar kimseyi etkilemeyeceğini hızla anlayacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

'TÜRKİYE YANIMIZDA OLMALI'

Türkiye’nin önemli bir ülke olduğuna işaret eden eski Dışişleri Bakanı, "Türk siyasetiyle ilgili eleştirimiz ne olursa olsun, Türkiye'yi NATO'ya yakın tutmamızın iyi olacağına her zaman inananlardanım. Bu zamanda Türkiye’nin yanımızda olması iyidir" ifadesini kullandı.

Gabriel, Hodges’in ABD’nin YPG/PKK ile iş yapmasının hata olduğuna işaret ettiğini anımsatarak hiçbir Türk Başkanın Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın kolu olan bir devlete izin vermeyeceğini anlattı.

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'30 YILDIR AVRUPA'DAKİ ETKİSİNİ KAYBEDEN RUSYA BUNU DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR'


Gabriel, Rusya’nın Ukrayna’yı tamamen işgal edeceğini önceden hiç düşünemediğini söyledi.

Gelecek 10 yılın, yeni dünya düzeninin nasıl olması gerektiği konusunda bir mücadele olacağını kaydeden Gabriel, "Vladimir Putin bunu biliyor. Ukrayna'daki savaş amaç değil, amaca ulaşmak için bir araçtır. Yeni bir dünya düzeni için verdiği bu mücadelede Rusya'yı yeniden büyük bir güç olarak kurmak istiyor. Bu yüzden Suriye'de savaş yaptı, bu yüzden paralı askerlerini Mali'ye gönderiyor. İşte bu yüzden Avrupa'nın gelişmesinde etkisi olan Avrupa'da yeniden büyük bir güç olmak istiyor. Çünkü Rusya 30 yıldır buna sahip değil. Rusya'nın 30 yıldır Avrupa üzerinde hiçbir etkisi olmadı” dedi.

  • Rusya’nın son 30 yıldır sadece enerji tedarikçisi konumuna gerilediğini ifade eden Gabriel, Putin’in gelecek 10 yılın nasıl şekilleneceğini ABD veya Çin’e bırakmayı değil buna dahil olmayı istediğini kaydetti.

Gabriel, Ukrayna savaşının Putin için sonun başlangıcı olacağını söyledi.

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