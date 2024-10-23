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Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta yolsuzluktan tutuklandı

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta yolsuzluktan tutuklandı

23:0323/10/2024, Çarşamba
AA
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İlir Meta, 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı.
İlir Meta, 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında açılan soruşturma sonucu 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı. Meta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve soruşturma boyunca tutuklu kalmasına karar verildi.

Mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında soruşturma yürütülen ve 21 Ekim'de gözaltına alınan eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara İlişkin Özel Mahkemesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meta'nın soruşturma süresince tutuklu kalmasına karar verildi.

Mahkeme, Meta'nın boşanma aşamasında olduğu ve benzer iddialarla suçlanan eşi Monika Kryemadhi için de "ayda bir kez polise imza verme" şeklinde adli kontrol uygulanmasını kararlaştırdı.

Savcılar, Meta'nın, Ekonomi, Ticaret ve Enerji Bakanı olarak görev yaptığı dönemde yetkisini kötüye kullanarak finansal kazanç elde etmek için çeşitli işletmeleri etkilediğini iddia ediyor.

Meta'nın 2017'de Cumhurbaşkanı olmadan önce ABD'de lobicilik için kullandığı yaklaşık 460 bin doların hesabını da veremediği öne sürüldü.


Meta, 21 Ekim'de gözaltına alınmıştı

Arnavutluk'ta üst düzey görevlerde bulunan ve halihazırda muhalefetteki Özgürlük Partisinin Genel Başkanlığını yürüten İlir Meta, 21 Ekim'de başkent Tiran'da gözaltına alınmıştı.

Arnavutluk medyasında yer alan haberlerde, Meta'nın, mal varlığını beyan etmeme, yolsuzluk ve kara para aklama iddialarıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Özgürlük Partisi Genel Sekreteri Tedi Blushi, Meta'nın gözaltına alınmasını "gerçek bir terör eylemi" olarak nitelendirirken, Meta'nın avukatı Genci Gjokutaj da bunun "siyasi amaçlı" olduğunu belirtmişti.

1999-2002 yıllarında Başbakanlık görevini yürüten Meta, 2013-2017 yıllarında Meclis Başkanlığı yaptı. 2017-2022 yıllarında Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Meta, birkaç hükümette bakanlık görevi üstlendi.


Arnavutluk eski Cumhurbaşkanı Meta, yolsuzluk suçuyla gözaltına alındı

Arnavutluk'ta eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, kara para aklama ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ilir Meta, başkent Tiran'da yapılan bir operasyonda Kosova'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönerken seyir halindeki aracının durdurulmasıyla polisler tarafından gözaltına alındı. 2017-2022 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Meta, 1999-2002 yılları arasında Başbakanlık, ardından da Arnavutluk Meclis Başkanlığı görevlerinde de bulunmuştu. Özgürlük Partisi'nin lideri olan Meta'nın evine ve ofisine yapılan baskınlarda, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi. Hükümet yetkilileri ise soruşturmanın bağımsız yargı organlarının bir kararı olduğunu açıkladı.

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