Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta yolsuzluktan tutuklandı

Arnavutluk’ta kurulması planlanan 'Vatikan benzeri' bir Bektaşi devletinin başkanlığını üstlenecek Bektaşi lideri Baba Mondi, İsrail basınına röportaj verdi. 'Baba Mondi' olarak tanınan Edmond Brahimaj, "İsrail'i tanıyorum ve kendimi İsrail halkının bir kardeşi olarak görüyorum. İsrail'i ziyaret ettiğimde misafirperverlikleri beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı. 'Baba Mondi'nin açıklamalarındaki FETÖ izi ve İsrail ve Soros'la olan temasları daha önce de gündeme gelmişti. Mondi bu son röportajıyla, siyonizme olan yakınlığını bir kez daha alenen ilan etti.