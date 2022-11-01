Dünya Eski Başbakan Çipras Yunan yönetimine yüklendi Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur
AVRUPA

Eski Başbakan Çipras Yunan yönetimine yüklendi: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur

Eski Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunanistan'ın son iki yılda silahlanma programlarına ayırdığı 14 milyar euro'dan Yunan silah sanayiinin hiçbir kazanım elde etmemiş olmasını "ulusa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi.

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Haber Merkezi AA
Eski Başbakan Çipras Yunan yönetimine yüklendi: Milli savunma sanayisine yer verilmemesi ulusal bir suçtur
Çipras - Miçotakis

Eski Yunanistan Başbakanı ve ana muhalefet partisi Radikal Sok İttifak'ın (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras, Yunanistan'ın son iki yılda silahlanma programlarına ayırdığı 14 milyar avrodan Yunan silah sanayiinin hiçbir kazanım elde etmemiş olmasını "ulusa karşı işlenen bir suç" olarak nitelendirdi.

  • Ulusal basında yer alan haberlere göre Çipras, Yunanistan Havacılık Sanayii (EAB) yöneticileri ve çalışanları ile bir araya geldi.

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Çipras, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin her zaman caydırıcı güce sahip olması gerektiğini savundu. SYRIZA'nın iktidara gelmesi halinde mevcut silahlanma programlarına ilişkin anlaşmaların Yunan silah sanayiini de dahil edecek şekilde yeniden müzakere edileceğini aktaran Çipras, silahlandırma programlarında kaynakların boşa harcanmaması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Çipras, "Ülkemiz son iki yılda silahlanma programlarına 14 milyar avro ayırmıştır ancak milli savunma sanayiine bir avro bile verilmemiştir. Bu ulusal bir suçtur." diye konuştu.

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