Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan baskın yapan destekçilerine tepki

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan ve Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.
Bolsonaro, "Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum." ifadesine yer verdi.
Lula'nın devlet başkanlığı yemin törenine 2 gün kala, 30 Aralık 2022'de ABD'nin Florida eyaletine giden aşırı sağcı Bolsonaro, seçim yenilgisini henüz açıkça kabul etmemişti.
Devlet Başkanlığı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin "teşvik edildiğini" belirten Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski Cumhurbaşkanı'nın (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen sempatizanlarının sorumluluğudur." ifadelerini kullanmıştı.
Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı
Brezilya'da dün, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.
Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.
Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.
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Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.
Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.
Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silvanın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.
Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongreyi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur. ifadesini kullanmıştı.
Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.
Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.
Güney Amerikanın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilyada 30 Ekim 2022de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lulanın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasımda Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lulaya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Brezilyada devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023te parlamentoda yemin etmişti.
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilya'yı sarsan baskın: Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı
Brezilya'da, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.