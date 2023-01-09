Dünya Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonarodan baskın yapan destekçilerine tepki
AMERİKA

Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan baskın yapan destekçilerine tepki

Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme'ye zorla giren destekçilerini eleştirdi. Hukuk çerçevesinde barışçıl gösterilerin demokrasinin bir parçası olduğunu belirten Bolsonaro, "Ancak bugün olduğu gibi, 2013 ve 2017'de solun uyguladığı vandalizm ve kamu binalarına yönelik işgaller bu kuralın dışındadır." ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonarodan baskın yapan destekçilerine tepki
Brezilya'nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro

Twitter hesabından olaylara ilişkin açıklamada bulunan ve Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın, protestocuları Bolsonaro'nun tahrik ettiği yönündeki sözlerine de cevap veren Bolsonaro, Lula'nın "temelsiz suçlamalarda" bulunduğunu savundu.

Bolsonaro, "Görevim boyunca her zaman Anayasa'nın dört satırına bağlı kaldım ve yasaları, demokrasiyi, şeffaflığı ve kutsal özgürlüğümüzü savundum." ifadesine yer verdi.

Lula'nın devlet başkanlığı yemin törenine 2 gün kala, 30 Aralık 2022'de ABD'nin Florida eyaletine giden aşırı sağcı Bolsonaro, seçim yenilgisini henüz açıkça kabul etmemişti.

Devlet Başkanlığı, Yüksek Mahkeme ve Kongre'yi işgal edenlerin "teşvik edildiğini" belirten Lula, "Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski Cumhurbaşkanı'nın (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen sempatizanlarının sorumluluğudur." ifadelerini kullanmıştı.

Yüzlerce Bolsonaro destekçisi Kongre binasını bastı

Brezilya'da dün, ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

Brezilya'yı sarsan baskın: Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı
FOTOĞRAF 108
Title
Ülkede Başkanlık Sarayı, Kongre ve Yüksek Mahkeme binalarını basan Bolsonaro destekçisi yüzlerce kişi, polisin yoğun gazlı müdahalesi sonucu binalardan çıkarıldı.
Title
Göstericileri söz konusu binaların dışına çıkartan güvenlik güçleri, buradaki kontrolü tamamen sağladı.
Title
Polisin yoğun güvenlik önlemi ve olaylara karışan göstericilerin gözaltına alınmasının ise sürdüğü belirtildi.
Title
Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silvanın, Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkemeyi basan göstericilere müdahale emri sonrası 150 gösterici gözaltına alınmıştı.
Title
Başkanlık, Yüksek Mahkeme ve Kongreyi işgal edenlerin teşvik edildiğini vurgulayan Lula, Bunu yapanlar kanunun gücüyle cezalandırılacak. Henüz hükümeti kurarken pazar gününün sessizliğinden faydalandılar. Eski cumhurbaşkanının (Bolsonaro) birkaç konuşmasının buna yol açtığı biliniyor. Bu da onun ve onu destekleyen yanlılarının sorumluluğudur. ifadesini kullanmıştı.
Title
Ordudan müdahale talebiyle slogan atan gruplar, polis bariyerini aşarak Kongre binasına girmişti.
Title
Aşırı sağcı Bolsonaro yanlısı protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra devlet başkanlığı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.
Title
Güney Amerikanın en büyük ülkesi olan ve nüfusu 212 milyonu aşan Brezilyada 30 Ekim 2022de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde ülkeyi iki dönem yöneten sol görüşlü eski Devlet Başkanı Lula yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.
Title
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde silahlı kuvvetleri Lulanın devlet başkanlığı görevini devralmasına karşı müdahaleye çağırmıştı.
Title
Ülkede Cumhuriyetin ilanının 123. yıl dönümü olan 15 Kasımda Bolsonaro yanlıları, başkent Brasilia, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Recife ve Belen şehirlerinde orduyu Lulaya karşı müdahaleye çağırıp askeri karargahların yakınında gösteriler düzenlemişti.
Title
Brezilyada devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kazanan eski Devlet Başkanı Lula da Silva, 1 Ocak 2023te parlamentoda yemin etmişti.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Title
Brezilyada, göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı
Brezilya'yı sarsan baskın: Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı
Brezilya'da, Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro destekçileri bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlandı.


Nihat Kahveciden İrfan Can Kahveciye sitem: Sen kime kızdın?

Nihat Kahveci'den İrfan Can Kahveci'ye sitem: "Sen kime kızdın?"
Musk tarih verdi

Musk tarih verdi

​Twitter karakter sayısı 4 bine çıkıyor.
Göçmen şovuelinde patladı

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.
Bahçede<br>bomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.

​Meteoroloji uyardı: Salı günü ve sonrasına dikkat.

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.

İsrail'in aşırı sağcı bakanından skandal karar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.