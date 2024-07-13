Eski İsrail Başbakanı Olmert'ten Netanyahu'ya sert sözler: Tutuklama kararı çıkarılacak

İşlenen suçların hiçbirinin ülkenin en üst düzey liderlerinin desteği olmaksızın gerçekleşemeyeceğini belirten Olmert, bu isimlerden ilkinin ve en önemlisinin hükümeti bir “zorba gibi kontrol eden TikTok bakanı Itamar Ben-Gvir” olduğunu kaydetti.