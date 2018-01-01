Eski İsrail Cumhurbaşkanından Filistin vatandaşlığına başvuru

İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile birlikte birçok Yahudi devlet görevlisinin Filistin vatandaşlığı için başvuru yaptığı iddia edildi.

MyHeritage adlı internet sitesi ile İsrail Devlet Arşiv Dairesi'nin işbirliğiyle İngiltere mandası altında bulunan Filistin'e 67 bin kişinin vatandaşlık başvurusu yaptığının kayıtları bulundu.

Bu çalışmayla İsrail kurulmadan önce bölgede yaşayan veya göç eden 206 bin Yahudi hakkında yeni bilgiler elde edildi. Belgelere göre, 1937 ile 1947 arasındaki 10 yıllık dönemde İngiliz mandası altındaki Filistin'e 67 bin vatandaşlık başvurusu yapıldı. Bu başvurular arasında İsrail Eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in kayıtları da bulundu.

Henüz 20 yaşındaydı

Başvuru zamanında 20 yaşında olan Şimon Perez'in dosyasında ismini değiştirmek için kendi el yazısı ile verdiği dilekçede, tarım alanında çalıştığını belirten Perez, "Szymel Perski" olarak Lehçe yazılan isminin yanlış olduğu gerekçesiyle düzeltilmesini istemiş.

Yeni ortaya çıkarılan belgelerde İsrail'in dördüncü Başbakanı Golda Meir de Filistin vatandaşlığı için başvuru yapan isimler arasında yer aldı. 67 bin başvuru arasında birçok politikacı, yazar ve sanatçının isimlerinin bulunduğu da belirtildi.

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