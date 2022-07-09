Eski Japonya Başbakanı Abe'nin otopsi raporu açıklandı: Kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası

Japonya Devlet Televizyonu NHK, Abe'nin cesedine sabah otopsi yapıldığını duyurdu. Emniyet yetkililerinin aktardığına göre, Abe'nin sol kolunun üst kısmından giren bir mermi, köprücük kemiğinin altında bulunan atardamara zarar verdi.
Yetkililer, Abe'nin kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti. Saldırganın yakın mesafeden ateş ettiğini söyleyen yetkililer, bunu öldürme niyetiyle yapmış gibi göründüğünü ifade etti.
Bu arada, Kyodo ajansının haberine göre, Abe'nin otopsisinde sol kolun üst kısmı ile boyunda 2 mermi yarası belirlendi.
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Silahlı saldırgan arkasından yaklaştığı sırada toplanan kalabalığa hitap ediyordu.<br>
Cuma günü yaşanan trajik olay şu şekilde gelişti:<br>
Kampanya etkinliği ülkenin güneyindeki Nara kentindeydi. 67 yaşındaki Abe, bir tren istasyonu dışında Kei Sato isimli siyasetçi adına kampanya konuşması yapıyordu.<br>
Sato, 10 Temmuz'da Parlamento'nun üst kanadının seçimleri aday isimlerden biriydi.<br>
Üstteki fotoğraf Abe'yi alkışlar arasında konuşmasını yapacağı kürsüye çıkarken gösteriyor. Ancak o anda çevresindekiler, arkadaki siyah kemerli bir çanta takan kişiden haberdar değiller.<br>
Yerel saatle 11.30'da, Abe konuşmasına başladıktan dakikalar sonra bu kişi birkaç adım ilerliyor ve elindeki silahı ateşliyor. Abe'nin kanlar içinde yere düştüğü açıkça görülüyor<br>
Dehşet içindeki izleyiciler yere eğilirken, güvenli görevlileri 41 yaşındaki zanlıyı etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Kaçma girişiminde bulunmayan zanlı yere zorla yatırılarak gözaltına alınıyor.<br>
Aynı anda izleyiciler kanlar içindeki Abe'ye ilk müdahaleyi yapıyor. Yerel medya, Nara Üniversite Hastanesi'ne helikopterle kaldırılan Abe'nin saldırıdan dakikalar sonra konuşabilir durumda olduğunu ancak sonrasında bilincini kaybettiğini bildiriyor. Japon siyasetçi hastaneye ulaştırıldığında kalbi atmıyordu.<br>
Hayata döndürme çabaları başarılı olmadı ve saat 17.03'te ölümü açıklandı. Doktorları vücudunda iki yara olduğunu, atar damarlarından birinin ve kalbinin zarar gördüğünü aktardılar. İki yaranın da derin olduğu ve ölümün kan kaybı nedeniyle gerçekleştiği kaydedildi. Ameliyatta kurşuna rastlanmadığı da belirtildi.<br>
EL YAPIMI SİLAH<br>Görgü tanıkları, zanlının büyük bir silah taşıdığını ve Abe'ye arkadan iki el ateş ettiğini ifade ediyor. El yapımı olduğu ifade edilen silaha el koyuldu ve zanlı gözaltına alındı. Japonya'daki silah yasalarının sıkılığı kişilerin bunları elde etmesini aşırı güç kılıyor. Zanlı Nara'da yaşayan Tetsuya Yamagami olarak açıklandı. Japon medyası, zanlının eski bir deniz subayı olduğunu aktarıyor. Yamagami ilk sorgusunda Abe'den 'memnun olmadığını' ve öldürme niyeti taşıdığını söyledi. Medyadaki haberlere göre şüphelinin evine bomba imha ekipleri baskın yaptı.<br>
Şinzo Abe suikasti nasıl gerçekleşti? A'dan Z'ye cinayet yeri
Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe bir seçim kampanyası konuşması sırasında vurularak öldürüldü.
CEAZESİ TOKYO'YA GETİRİLDİ
Nara kentinde katıldığı seçim kampanyası etkinliğinde silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından sabah erken saatlerde kentteki hastaneden alındı.
Cenazeyi taşıyan araç, Abe'nin evinin bulunduğu başkent Tokyo'nın Şibuya bölgesine yerel saatle 13.30'da ulaştı. Siyah cenaze aracında eski Başbakan'ın eşi Abe Akie'nin de olduğu öğrenildi.
Diğer yandan sevenleri Abe'nin vurulduğu yere gelerek çiçekler bıraktı. Buraya gelenlerden bazıları dualar ederken bazıları da gözyaşlarına hakim olamadı.
Eski Japonya Başbakanı Abe, dün ülkenin Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.
Japonya Devlet Televizyonu NHK, saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Abe'nin öldüğünü duyurmuştu.
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Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi Japonya’nın en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan ismi Şinzo Abe, 67 yaşında sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Abe, saldırının gerçekleştiği sırada başkent Tokyo’nun yaklaşık 450 kilometre güneybatısındaki Nara kentinde, pazar günü yapılacak parlamento seçimleri için partisi adına konuşma yapıyordu. Dün yerel saatle 11.30 civarı iki el silah sesi duyulduğunda, Abe, kentteki tren istasyonu önündeki konuşmasına başlayalı henüz bir dakika olmuştu. Şok gelişme sonrası Japon gazeteleri gün ortasında ek baskı yaptı.<br>
ARKASINDAN ATEŞ ETTİ<br>2005’te ayrılana kadar donanmada 3 yıl görev aldığı ortaya çıkan 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami, dünyanın en sıkı silah kontrol yasalarına sahip ülkede “ev yapımı” tüfeğiyle Abe’ye iki el ateş açtı. Abe’nin hemen arkasında duran ve saldırı sonrası kaçmaya çalışmayan Yamagami, eski Başbakanın takım elbiseli korumalarınca derdest edildi.<br>
100 ÜNİTE KAN<br>Anında yere yığılan Abe, helikopterle Nara Tıp Üniversitesi Hastane’sine kaldırıldı. Polis, sedyenin helikoptere taşınması sırasında görüntü alınmasını engellemek için yoğun çaba gösterdi. Hastaneden yapılan açıklamada, başbakanın göğsü ve boynuna yakın bir noktadan vurulduğu, kurşunun kalbine kadar ulaştığı belirtildi. Ameliyatına 20 doktorun girdiği, tam 100 ünite kan nakli yapılan Abe’nin, yaklaşık beş saatlik müdahalenin ardından 17.03’te öldüğü açıklandı. Hastane yönetimi, Abe tesise geldiğinde kalbinin durmuş olduğunu, ölüm nedeninin ise kan kaybı olduğunu bildirdi. Bu arada doktorlar, açık yaralara rağmen kurşunları bulamadıklarını kaydetti.<br>
AKLA YAKUZA GELDİ<br>Japonya’da silahlı saldırı oldukça nadir bir durum. Polis kayıtlarına göre geçen yılın tamamında 10 silahlı şiddet vakası meydana geldi ve bunlarda sadece bir kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılardan sekizinin ünlü Japon mafyası Yakuza ile bağlantılı olması Abe suikastında da akıllara bu ihtimali getirdi. Ancak saldırganın gerçek silah yerine, iki metal boruyu siyah bantla bir araya getirerek yaptığı düzeneği kullanması mafya ihtimalini zayıflatıyor. Görgü tanıkları ve kamera kayıtları da tesir gücü zayıf olabilecek silahın, ancak çok yakın mesafeden ateşlendiği için ölümcül olduğuna işaret ediyor. Nitekim, silahtan ateşlenmesiyle birlikte yoğun bir duman çıkarken, sesi “oyuncak” gibi tanımlandı. Görgü tanıkları, çıkan sesin gerçek bir silahtan gelen kadar güçlü olmaması nedeniyle ilk anda ne olduğunu anlamadı. Silahın sadece iki mermi ateşleyecek şekilde tasarlandığı değerlendiriliyor.<br>
90 MÜFETTİŞ ATANDI<br>Polis, saldırganın aynı kentteki evinde arama yaparken, Yamagami ilk ifadesinde “Abe’yi öldürmek niyetiyle ateş açtığını, ondan memnun olmadığını” itiraf etti, ancak motivasyonu belirsiz kaldı. Saldırganın donanmada hangi pozisyonda görev yaptığı sorusu da şimdilik yanıtsız. Öte yandan Japon medyasına göre Abe’nin Nara’da konuşma yapacağı sadece bir gece önce belli olmuştu. Saldırganın bu kadar kısa sürede suikasta nasıl hazırlandığı tartışılıyor. Polis olay sonrası yaptığı ilk basın bilgilendirmesinde, soruşturmaya 90 müfettiş atandığını bildirdi. Silahın el yapımı olduğunu teyit eden polis, saldırganın işsiz olduğu bilgisini paylaştı. Polise göre Yamagami, Abe bağlantılı bir gruba öfke duyuyordu.<br>
SİLAH EDİNMEK ÇOK ZOR<br>Japonya’da en son 2007 yılında Nagasaki Belediye Başkanı aşırı sağcı bir grup tarafından silahlı saldırıyla öldürülmüştü. Ülkede 12 aşamalı, katı bir silah düzenlemesi mevcut. Silah almak isteyenler akıl sağlığı, finansal durum gibi kriterlere göre incelenirken, 125 milyonluk ülkede sadece 192 bin ruhsat sahibi bulunuyor. Abe, ülke yönetimine aktif olarak katılmış bir aileden geliyor. Büyükbabası Kishi Nobusuke, 1957-1960 yılları arasında başbakandı. Babası dışişleri bakanlığı yapmıştı. Abe’nin küçük kardeşi Nobuo Kishi ise halihazırda ülkenin savunma bakanı.<br>
TRUMP’I NOBEL’E ADAY GÖSTERMİŞTİ<br>Abe, geleneksel olarak yakın olan Washington-Tokyo ilişkilerini daha da geliştirdi. Özellikle dönemin ABD Başkanı Donald Trump’la savunma konusunda uyumlu çalıştı. Başarısızlıkla sonuçlansa da Kuzey Kore ile diyalog denemesinden ötürü Trump’ı Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi. Milliyetçi tutumundan ötürü ABD’nin bir diğer önemli müttefiki Güney Kore ile anlaşmazlıklar yaşadı.<br>
TÜRKİYE İLE YAKIN İLİŞKİLER<br>Abe döneminde Tokyo-Ankara ilişkileri olumlu bir seyir izledi. Abe, başbakanlığında üç kez Türkiye’yi ziyaret ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da aynı dönemde üç kez Japonya’ya gitti. Japon siyasi analistlere göre Başbakan Abe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan “yıllar içinde güvenilir bir kişisel ilişki kurmuştu”. Abe’nin başbakanlık koltuğunda oturduğu 2019 yılı Japonya’da “Türk Kültür Yılı” olarak kutlanmıştı. Türkiye’de Japon firmaların yatırımının bulunduğu “Marmaray” projesinin açılışı için İstanbul’a gelen Abe, pandemi sırasında hizmete açılan Başakşehir’deki “Çam ve Sakura Şehir Hastanesi”nin açılışına video konferans yöntemiyle katılmıştı.<br>
Suikastte şok detay: Program bir gün önceden belirleniyordu
Japon siyasetinin en tanınmış ve önemli figürü, eski başbakan Şinzo Abe, tüm dünyada şok etkisi yaratan bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Japon anayasasının pasifist ruhunu değiştirme girişiminden, kendi adıyla anılan ekonomi politikasına kadar Japon siyasetini derinden etkileyen Abe'nin Türkiye ile de yakın ilişkileri vardı.
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Abe suikastı zanlısı: Siyasi amacım yoktu