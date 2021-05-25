Dünya Eski Mısır Müftüsü Cuma Yahudilerin Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit engel oldu
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Eski Mısır Müftüsü Cuma: Yahudilerin Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit engel oldu

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma, Osmanlıların hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durduğunu belirtti. Yahudilerin Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit'in engel olduğunu kaydeden Cuma, "Sultan 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Yahudiler bu duruma çok fazla sevinmişti." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Eski Mısır Müftüsü Cuma: Yahudilerin Kudüs hayaline Sultan Abdulhamit engel oldu
Ali Cuma

Eski Mısır Müftüsü Ali Cuma resmi Facebook sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'e verdiği önem ve Yahudilerin emellerine karşı aldığı tutum hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Osmanlılar, hükümdarlıkları boyunca Yahudilerin arzuları ve Kudüs'e göç etme girişimlerinin karşısında durdu." ifadelerini kullanan Cuma, Yahudilerin Kudüs hayaline engel olan kişinin Sultan Abdulhamit olduğunu aktardı.

  • Cuma, "Sultan 2. Abdülhamit tahttan indirildiğinde Yahudiler bu duruma çok fazla sevinmişti." değerlendirmesinde bulundu.

Osmanlı Devleti'nin Yahudilere Mekke, Medine ve Kudüs hariç tüm toprakların kapılarını açtığını belirten Cuma, onların buna rağmen “gözlerini Kudüs ve Filistin topraklarına diktiklerini” ancak Osmanlı'nın sağlam tutumları karşısında emellerine ulaşamadıklarını ifade etti.

Cuma, "Osmanlı Devleti, Kudüs'e özel bazı kanunlar yürürlüğe koymuştu. Bunlardan bir tanesi, süresi 3 ayı geçmeyecek şekilde Hac ve kutsal ziyaretler hariç herhangi bir Yahudi'nin Filistin'e girişine izin verilmemesiydi." ifadelerini kullandı.

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