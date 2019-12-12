Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı

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Tedbir mahkemesi geliyor

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, sadece şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili tedbir kararı verecek ihtisas mahkemelerinin kurulacağını bildirdi. Böylece tedbir kararları daha hızlı bir şekilde alınabilecek ve kadına yönelik şiddet en aza indirilebilecek.