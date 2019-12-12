Dünya Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı
ORTADOĞU

Eski Sudan Cumhurbaşkanının eşi yasa dışı mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı

Sudan'ın darbeyle görevinden alınan eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in eşi Vidad Babekir, yasa dışı ve şüpheli mal edinme suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmanın Babekir'in yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarını da kapsadığı belirtildi. Babekir, 11 Nisan askeri darbesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında zorunlu ikamete tabi tutuluyordu.

Haber Merkezi AA
Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in eşi Vidad Babiker (sol)
Sudan’ın eski Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’in eşi Vidad Babiker (sol)

Sudan'da yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, savcılık, Babekir'i başkent Hartum'un en lüks semtlerinde çok sayıda değerli gayrimenkule yasa dışı şekilde sahip olduğu iddiasıyla sorguladı.

Soruşturma yurt içi ve yurt dışı banka hesaplarını da kapsıyor

  • Soruşturmanın Babekir'in yurt içi ve yurt dışındaki banka hesaplarını da kapsadığı belirtildi. Babekir, 11 Nisan askeri darbesinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında zorunlu ikamete tabi tutuluyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

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