Dünya Eski yardımcısı Penceden Trumpa suçlama Kongre baskınında pervasızca konuştu
AMERİKA

Eski yardımcısı Pence'den Trump'a suçlama: Kongre baskınında pervasızca konuştu

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 6 Ocak Kongre baskını hakkında eski Başkan Donald Trump'ın sarf ettiği sözleri "pervasız" olarak niteledi.

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Haber Merkezi AA
Eski yardımcısı Penceden Trumpa suçlama: Kongre baskınında pervasızca konuştu
Donald Trump ve Mike Pence.

Pence, ABC'ye verdiği mülakatta, Trump'ın 6 Ocak olayları ile kendisini, ailesini ve Kongre'de bulunan herkesi tehlikeye attığını belirtti.

Trump'ın o günlerde aleyhine attığı "seçimleri reddedecek cesareti olmadığı" yönündeki paylaşım konusunda Pence, "Bu beni öfkelendirdi, ancak yanımda duran kızıma dönerek 'Yasayı delmek değil onu üstün tutmak cesaret ister' dedim." ifadesini kullandı.

  • Pence, Trump'ın 6 Ocak olayları hakkındaki sözleri konusunda, "Başkanın sözleri pervasızdı. Sorunun bir parçası olmaya karar verdiği açıktı." şeklinde konuştu.

Trump Twitter hesabından başkentte yapılacak gösteri öncesi "6 Ocak'ta D.C'de büyük protesto var. Orada olun, çok çılgın olacak." ifadelerini paylaşmıştı.

Siyasi gözlemciler, Pence'in ABC'ye verdiği beyanları, Trump ve 6 Ocak Kongre baskını konusunda şimdiye kadar yaptığı en güçlü sözler olarak değerlendiriyor.

2020 Başkanlık seçimlerinde "sahtekarlık" yapıldığı yönündeki iddiaları ve 6 Ocak Kongre baskını olayları üzerine Trump ile arası açılan Pence'in 2024 ABD Başkanlık seçimlerine aday olmayı düşündüğü ve Trump’ın seçmen tabanını karşısına almamak için onu kamuoyu önünde eleştirmekten kaçındığı yorumları yapılıyordu.

Pence'in ayrıca 6 Ocak Kongre Baskını günlerini de kapsayan "Tanrım Bana Yardım Et" başlıklı hatıra kitabının bu hafta piyasaya çıkması bekleniyor.

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