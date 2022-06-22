Eski Yunan Savunma Bakanı Apostolakis'ten 'Türkiye' itirafı: Batı için bizden daha önemliler

Yunanistan'da ana muhalefetteki Syrzia Partisi döneminde Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve "bunun avantajını da sonuna kadar kullanacağını" söyledi.

'NATO TÜRKİYE'NİN ARKASINDA'

Evangelos Apostolakis Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada,"Türkiye'ye Jens Stoltenberg (NATO Genel Sekteri) tarafından nefes aldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye bölgede tansiyonu arttırabilir. Türkiye, Ege Adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların ABD tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır" dedi.

'YUNANİSTAN İÇİN EN UFAK BİR KAYBIN GERİ DÖNÜŞÜ ZOR'

Apostolakis Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve "Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar. Elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.

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'ANKARA ÖNEMİNİN FARKINDA'

Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını, "Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor" sözleriyle dile getirdi.

F-16'NIN ALTERNATİFİ 'TYPHOON' OLABİLİR

Türkiye'nin, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda; Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir" dedi.

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'ERDOĞAN'IN KISTIRILDIĞINI DÜŞÜNMEK HATA OLUR'

Evangelos Apostolakis daha önce de "Erdoğan'ın kıstırılmış olduğunu düşünmek yanlıştır. Çünkü Türkiye, tüm jeopolitik platformlara katılmakta ve ciddi bir aktör olarak görülmektedir" diyerek Türkiye'nin gücüne vurgu yapmıştı.





'TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİ İSTEMEYEN DEVLET YOKTUR'

Apostolakis "Türkiye ile iyi ilişki arzu etmeyen ciddi bir devlet yoktur. ABD, ilişkilerini korumak için çok büyük çaba sarf ediyor. Avrupa da çatışmamaya çalışıyor" demişti.

Apostolakis ayrıca "Türkiye'nin Ukrayna krizindeki arabuluculuk rolünü kullanarak ABD ile F-16'lar konusunda anlaşacağını ve "F-35'leri de alacağını" iddia etmişti.

Apostolakis daha önce de Yunanistan hükümetini "Türkiye'nin ciddi bir aktör" olduğu konusunda uyarmış ve F-16'ların yanı sıra "bir noktada" F-35'leri de ABD'den alacağına inandığını dile getirmişti.