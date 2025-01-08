Esma Esed meğer İngiliz istihbaratı adına çalışmış

Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf ve medya kuruluşu Watanserb tarafından yayınlanan belgeler, Esma Esed'in MI5 ve MI6 ile bağlantıları olduğunu, finansal alandaki geçmişi ve istihbarat operasyonlarındaki olası rolüyle ilgili detayları ortaya koyuyor.





Suriye istihbarat raporları, Esma Esed'in hem MI5 hem de MI6, yani İngiliz istihbarat teşkilatlarıyla iddia edilen bağlarını öne sürüyor.









Hafız Esed'e gelinin bağlantıları sunuldu

Hafız Esed'e, dönemin Askeri İstihbarat Şefi Ali Duba tarafından sunulan belgelerde, Esma Esed’in 1992 yılına kadar uzanan İngiltere istihbarat teşkilatlarıyla olan bağlantıları görülüyor.





Belgelerde, Esma Esed'in annesi Sahar el-Atrissi'nin Beşar Esed ile İngiliz istihbarat yetkilileri arasında gizli toplantılar düzenlediği iddia ediliyor.





1998 tarihli bir raporda, Esma Esed'in MI5 ve MI6 ile çalıştığı da belirtiliyor.









Suriye istihbarat raporları, Esma Esed'in hem MI5 hem de MI6, yani İngiliz istihbarat teşkilatlarıyla iddia edilen bağlarını öne sürüyor.





Evlilikten önce iddia edilen istihbarat rolü

Evlenmeden önce Esma Esed'in Londra'daki J.P. Morgan'da çalıştığı ve burada istihbarat toplama sorumlulukları olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Deutsche Bank'ta çalıştığı da bildiriliyor.





Belgelerde, görevlerinin İngiliz istihbaratı adına finansal verileri analiz etmek ve yatırımları izlemek olduğu belirtiliyor.





Beşar Esed bir zamanlar İngiltere'de eşi Esma Esed aracılığıyla İngiltere ile bağlantılarını her geçen gün kuvvetlendirdi. Çift 2002'de Downing Caddesi'nde Tony Blair'i ziyaret etti.





Beşar Esed, Sahar el-Atrissi ve Esma Esed'in katıldığı Aralık 1992 tarihli toplantıya, o dönemde MI5'in kıdemli bir görevlisi olan ve daha sonra 2002-2007 yılları arasında MI5'in genel müdürü olan Eliza Manningham-Buller'ın katıldığı da ifade ediliyor.





Konuların Suriye-İsrail barış müzakereleriyle ilgili siyasi tartışmaları içerdiği aktarılıyor.





Kraliçe II. Elizabeth, 17 Aralık 2002'de Londra'daki Buckingham Sarayı'nda, İngiltere'ye yaptıkları ilk ziyarette Esma Esed ve Beşar Esed'i kabul ediyor.





Belgelerde ayrıca Esma Esed'in, Batılı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen güvenlik danışmanlık firması Henry Jackson Society'nin işbirliğiyle Cumhuriyet Muhafızları ve daha geniş Suriye askeri kurumlarının yeniden yapılandırılmasını etkilemekle görevlendirildiği öne sürülüyor.





Beşar Esed İngiltere'de gözetim altında

Aralık 1994 tarihli sızdırılan belgenin bir diğer kısmı Beşar Esed'in İngiltere'de bulunduğu süre boyunca gözetim altında olduğunu gösteriyor.





Belgede Beşar Esed, Esma Esed ve dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5’in üst düzey bir yetkilisi olan Manningham-Buller dahil olmak üzere İngiliz yetkililerin katıldığı toplantılar anlatılıyor. Görüşmelerin Suriye-İsrail barış görüşmeleri ve Suriye'nin gelecekteki siyasi yönü üzerine yoğunlaştığı bildiriliyor.





İstihbarat arşivleri imha ediyor

Son yıllarda Suriye istihbarat teşkilatlarının daha fazla sızıntıyı önlemek için kağıt ve dijital arşivlerin önemli bölümlerinin imha edildiği öne sürüldü.



