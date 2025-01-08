Esma Esed meğer İngiliz istihbaratı adına çalışmış

Suriyeli gazeteci tarafından sızdırılan belgeler, diktatör Beşar Esed'in eşi Esma Esad'in evlenmeden önce İngiliz istihbarat teşkilatlarıyla bağlantıları olduğunu ve Suriye'nin iç ve dış politikalarını şekillendirmede önemli bir rol oynadığını öne sürüyor. Yayınlanan çok gizli belgelerde, Esma Esed’in 1994 yılında İngiltere’de istihbarat faaliyetlerine karıştığı ve MI5 yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiği iddia ediliyor.
Suriyeli gazeteci Nizar Nayouf ve medya kuruluşu Watanserb tarafından yayınlanan belgeler, Esma Esed'in MI5 ve MI6 ile bağlantıları olduğunu, finansal alandaki geçmişi ve istihbarat operasyonlarındaki olası rolüyle ilgili detayları ortaya koyuyor.
Hafız Esed'e gelinin bağlantıları sunuldu
Hafız Esed'e, dönemin Askeri İstihbarat Şefi Ali Duba tarafından sunulan belgelerde, Esma Esed’in 1992 yılına kadar uzanan İngiltere istihbarat teşkilatlarıyla olan bağlantıları görülüyor.
Belgelerde, Esma Esed'in annesi Sahar el-Atrissi'nin Beşar Esed ile İngiliz istihbarat yetkilileri arasında gizli toplantılar düzenlediği iddia ediliyor.
1998 tarihli bir raporda, Esma Esed'in MI5 ve MI6 ile çalıştığı da belirtiliyor.
Evlilikten önce iddia edilen istihbarat rolü
Evlenmeden önce Esma Esed'in Londra'daki J.P. Morgan'da çalıştığı ve burada istihbarat toplama sorumlulukları olduğu iddia ediliyor. Ayrıca Deutsche Bank'ta çalıştığı da bildiriliyor.
Belgelerde, görevlerinin İngiliz istihbaratı adına finansal verileri analiz etmek ve yatırımları izlemek olduğu belirtiliyor.
Beşar Esed, Sahar el-Atrissi ve Esma Esed'in katıldığı Aralık 1992 tarihli toplantıya, o dönemde MI5'in kıdemli bir görevlisi olan ve daha sonra 2002-2007 yılları arasında MI5'in genel müdürü olan Eliza Manningham-Buller'ın katıldığı da ifade ediliyor.
Konuların Suriye-İsrail barış müzakereleriyle ilgili siyasi tartışmaları içerdiği aktarılıyor.
Belgelerde ayrıca Esma Esed'in, Batılı istihbarat teşkilatlarıyla bağlantılı olduğu iddia edilen güvenlik danışmanlık firması Henry Jackson Society'nin işbirliğiyle Cumhuriyet Muhafızları ve daha geniş Suriye askeri kurumlarının yeniden yapılandırılmasını etkilemekle görevlendirildiği öne sürülüyor.
Beşar Esed İngiltere'de gözetim altında
Aralık 1994 tarihli sızdırılan belgenin bir diğer kısmı Beşar Esed'in İngiltere'de bulunduğu süre boyunca gözetim altında olduğunu gösteriyor.
Belgede Beşar Esed, Esma Esed ve dönemin İngiliz Gizli Servisi MI5’in üst düzey bir yetkilisi olan Manningham-Buller dahil olmak üzere İngiliz yetkililerin katıldığı toplantılar anlatılıyor. Görüşmelerin Suriye-İsrail barış görüşmeleri ve Suriye'nin gelecekteki siyasi yönü üzerine yoğunlaştığı bildiriliyor.
İstihbarat arşivleri imha ediyor
Son yıllarda Suriye istihbarat teşkilatlarının daha fazla sızıntıyı önlemek için kağıt ve dijital arşivlerin önemli bölümlerinin imha edildiği öne sürüldü.