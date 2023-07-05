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Dünya

Estonya'daki İngiliz savaş uçakları Rus uçaklarına hava sahasını kullandırtmadı

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), Estonya’da konuşlandırılmış birimine ait Typhoon savaş uçaklarının, NATO müttefiklerinin kontrolü altındaki uluslararası hava sahasında uçan Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir Tu-214 uçağını engellediğini duyurdu.

11:13 . 5/07/2023 Çarşamba
DHA
İngiliz savaş uçakları Rus uçaklarını engelledi

İngiliz savaş uçakları Rus uçaklarını engelledi

RAF’tan yapılan açıklamada “Estonya'daki RAF Typhoon'ları bugün, Rusya anakarası ile Kaliningrad Bölgesi arasında iki Su-30M Flanker Hs ile önce güneye sonra tekrar kuzeye geçiş yapan ve NATO müttefiklerinin kontrolü altındaki uluslararası hava sahasında uçan Rus Hava Kuvvetleri’ne ait bir Tu-214 uçağını engellemek üzere havalandı” denildi.

Daha önce de 20 Haziran’da yine RAF, Estonya'daki RAF Typhoon'larının NATO hava sahasına yakın uçan Rus Donanmasına ait bir Tu-134 ve iki Su-27 uçağını engellediğini duyurmuştu.




#Estonya
#Rus uçakları
#İngiliz savaş uçağı
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