Ethiopian Airlines uçağı, her iki pilot da uykuya daldıktan sonra inişi kaçırdı

The Aviation Herald'ın haberine göre, Hartum-Addis Ababa seferini yapan Boeing 737-800 model uçağın pilotları uyuyakalınca Addis Ababa'ya yaklaşık 25 dakika geç iniş yapmak zorunda kaldı.

Hava trafik kontrolörleri defalarca pilotlara ulaşmaya çalışsa da iletişim kurmayı başaramadı.

Pilotlar, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

Etiyopya Hava Yolları uçağının uyuyakalan iki pilotu, otomatik pilotun devreden çıkması üzerine çalan alarmla uyandı.

Pilotlar açığa alındı

Etiyopya Hava Yollarından yapılan açıklamada, 15 Ağustos'ta sefer halinde olan ET343 sefer sayılı uçağın geçici olarak Addis Ababa Hava Trafik Kontrol birimiyle iletişiminin kesildiği ancak sonrasında güvenli iniş yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, ilgili personelin soruşturma tamamlanana kadar açığa alındığı, soruşturma sonucuna göre uygun eylemde bulunulacağı kaydedildi.