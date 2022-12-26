Etiyopya heyeti 2 yıl sonra ilk kez Tigray'a gidiyor

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Etiyopya Halkların Temsilcileri Meclisi Başkanı Tagesse Chafo'nun da aralarında olduğu üst düzey heyet bugün barış anlaşmasına ilişkin meseleleri ele almak üzere Tigray'ın başkenti Mekele'ye hareket etti.

Kasım 2020'de başlayan ve Kasım 2022'de son bulan çatışmalardan bu yana ilk kez Etiyopya hükümetinden bir heyet, Tigray'a gitmiş olacak.

Heyette, Ulusal Diyalog Komisyonu üyelerinin de yer aldığı aktarıldı.

İsyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ve hükümet arasında kasımda yapılan barış anlaşması sonrası bölgeye temel hizmetler yeniden verilmeye başlanmıştı.

TPLF anlaşma gereğince silah bırakmayı kabul etmişti.

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Barışın sağlanmasıyla insani yardım çabaları hız kazanmış hem gıda hem de ilaç sevkiyatı yeniden başlamıştı.

Etiyopya'da ordu ile TPLF arasında Kasım 2020'de başlayan çatışmalar binlerce kişinin ölümüne, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesine yol açmıştı.