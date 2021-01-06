Dünya Etiyopya Sudanı topraklarını işgal etmekle suçladı İkili anlaşmaya uyulmalı
AFRİKA

Etiyopya Sudan'ı topraklarını işgal etmekle suçladı: İkili anlaşmaya uyulmalı

Etiyopya, Sudan'ı kuzeybatı sınırındaki topraklarını işgal etmekle suçladı. Sudan'ın Etiyopya topraklarına girmesinin Etiyopyalı çiftçilerin tarım ürünlerinin zarar görmesine ve insanların yerinden olmasına yol açtığını kaydeden Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, Sudan'ı ikili anlaşmaya uymaya çağırdı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Etiyopya-Sudan Sınır Komisyonu Üyesi Büyükelçi İbrahim Endris, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sudan'ın iki ülke arasında 1972'de imzalanan anlaşmaya uymadığını ve Etiyopya topraklarını işgal ettiğini söyledi.

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"Sudan'ı ikili anlaşmaya uymaya çağırıyoruz"

  • Sudan'ın Etiyopya topraklarına girmesinin Etiyopyalı çiftçilerin tarım ürünlerinin zarar görmesine ve insanların yerinden olmasına yol açtığını kaydeden Endris, Sudan'ı ikili anlaşmaya uymaya çağırdı.

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Sudan Dışişleri Bakanı Ömer Kameruddin, geçen hafta ülkesinin Etiyopya sınırında yer alan Faşka bölgesindeki tüm toprakların kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Statüsü tartışmalı Faşka bölgesi

İki ülke arasındaki sınır hattı 1902 ve 1907 yıllarında İngiltere ve Etiyopya arasında yapılan anlaşmayla çizilmiş, 1972'de yapılan ikili anlaşmada ise sınır sorununun barışçıl şekilde çözülmesi kararlaştırılmıştı.

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  • Eski Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e 1995'te Etiyopya'da yapılan suikast girişiminde Sudan'ın suçlanmasının ardından Etiyopyalı silahlı çeteler ve milis gruplar, Faşka bölgesindeki Sudanlı çiftçileri silah zoruyla bölgeden çıkarmıştı.
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