Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Uganda Devlet Başkanı Museveni resmi ofisinde halkına nasıl egzersiz yapılacağını gösterdi

Uganda'da 36 yıldır iktidarda olan 75 yaşındaki Devlet Başkanı Yoweri Museveni, koronavirüs için test yapılmasının çok pahalı ve anlamsız olduğunu söyledi. Sosyal mesafe kuralınca dışarıda spor yapmayı yasaklaya lider, resmi ofisinde egzersiz yaparak halkını motive etmeye çalıştı. Museveni, 'Egzersiz yapmak için dışarıya çıkmak zorunda değilsiniz. İşte iç mekanda nasıl egzersiz yapabileceğiniz ve güvende olabileceğinizi gösteriyorum' dedi.