Etiyopya'da bin 900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti: Nüfusun yüzde 90'ı yardıma muhtaç Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle sadece geçen yıl bin 900 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

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