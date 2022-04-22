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Dünya Etiyopyada bin 900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti Nüfusun yüzde 90ı yardıma muhtaç
AFRİKA

Etiyopya'da bin 900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti: Nüfusun yüzde 90'ı yardıma muhtaç

Etiyopya'daki iç savaş nedeniyle sadece geçen yıl bin 900 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi. Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

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Haber Merkezi AA
Etiyopyadaki iç savaşta 1900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti
Etiyopya'daki iç savaşta 1900 çocuk açlıktan hayatını kaybetti.

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde görev yapan sağlık görevlilerinin AP'ye yaptığı açıklamada, hükümet güçleri ile Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) arasında yaşanan iç savaşın yüzlerce çocuğu etkilediği belirtildi.

  • Ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde savaşın getirdiği yıkıma bağlı yetersiz beslenme nedeniyle bin 900 çocuğun öldüğü ifade edildi.

Hayatını kaybeden çocuk sayısının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

ÇOCUKLARINA YİYECEK BULAMIYORLAR

Savaş nedeniyle ailelerin çocuklarına yiyecek bulamadığı ve ulaşımın güvenli olmaması nedeniyle sağlık kuruluşlarına gidemedikleri kaydedildi.

NÜFUSUN YÜZDE 90'I YARDIMA MUHTAÇ

Hükümet ve eyaletteki isyancı TPLF arasında 1,5 yıldır süren çatışma ve gerginlik, bölge nüfusunun yüzde 90'ını yardıma muhtaç hale getirdi.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için 24 Mart'ta tek taraflı ateşkes ilan etmiş, isyancılar ateşkese uyacağını deklare etmişti.

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