Dünya Etiyopyalılar kölelik yolculuğunda kurtarıldı
AFRİKA

Etiyopyalılar kölelik yolculuğunda kurtarıldı

Kenya Suç Araştırmaları Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, insan ticareti mağduru olan Etiyopya uyruklu 18 kişi, köle olarak satılacakları Körfez ülkelerindeki varış noktalarına giderken kurtarıldı.

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Haber Merkezi Diğer
​Etiyopyalılar kölelik gezisinden kurtarıldı
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Tamamı Etiyopya uyruklu olan kurbanlar, Uluslararası Organize Suçlar Birimi dedektifleri tarafından başkent Nairobi'nin eteklerinde bulunan Athi Nehri'ndeki bir evde bulundu.

Polis, tümü Kenya uyruklu olan üç zanlının gözaltına alındığını belirtti. Bu olay, 24 yaşındaki Diana Chepkemoi'nin Suudi Arabistan'da bir işverenin elinde zulüm gördüğü için ülkesine geri dönmesinden sadece bir gün sonra gerçekleşti.

Suistimal edilen birçok Kenyalının da Ortadoğu ülkesinde bu tuzağa düştüğünü ve hükümetlerini onlara yardım etmeye çağırdığını söyledi.

BBC News'in haberine göre Kenya Dışişleri Bakanlığı Baş Sekreteri Macharia Kamau, ülkenin yüz yüze olduğu bu zorluğun, Suudi Arabistan'a iş gücü ihracatı olarak, yardım niteliğinde olduğunu iletti.

Kamau: ''Kenyalılara defalarca bu kategoride olan işçileri Suudi Arabistan'a göndermemeleri gerektiğini söyledik. Dinlememeyi seçtiler.'' ifadelerini kullandı.

Ancak Kenyalılar, Suudi Arabistan'da ev işçisi olarak çalışan vatandaşlarının kötü durumundan hükümetin de sorumlu olduğunu savunarak hükümeti eleştirdi.

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