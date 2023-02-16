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Dünya

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 50 kişi katledildi

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ay başında yapılan saldırıda en az 50 kişinin Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından öldürüldüğü bildirildi. Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunca (EHRC) hazırlanan yeni raporda, 2 Şubat'ta Ano kasabasında yerinden olan kişilere saldıran silahlı grubun ev ev dolaşarak en az 50 kişiyi katlettiği belirtildi.

13:46 . 16/02/2023 Perşembe
AA
Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde en az 50 kişi katledildi

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde en az 50 kişi katledildi

Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde ay başında yapılan saldırıda en az 50 kişinin Oromo Kurtuluş Ordusu (OLA) tarafından öldürüldüğü aktarıldı.


Etiyopya İnsan Hakları Komisyonunca (EHRC) hazırlanan yeni raporda, 2 Şubat'ta Ano kasabasında yerinden olan kişilere saldıran silahlı grubun ev ev dolaşarak en az 50 kişiyi katlettiği belirtildi.


Ölenler arasında kadın ve çocukların yanı sıra polis ve askerlerin de bulunduğu aktarılan raporda, hedef alınan kişilerin Amhara etnik grubundan olduğu kaydedildi.


Saldırıdan OLA'nın sorumlu tutulduğu rapor, bölge sakinleri ve kurbanların aileleriyle görüşülerek hazırlandı. Saldırganlar, çok sayıda iş yeri, hükümet binası ve bankayı da yağmaladı.


Amhara ve Oromo etnik grupları, zaman zaman sınır anlaşmazlıkları ve bölgedeki kontrolü sağlamak amacıyla birbiriyle çatışıyor. Etiyopya hükümetinin terör örgütü olarak tanımladığı OLA, güvenlik sorunları başladığından bu yana son yıllarda saldırılarını artırdı.


İHH 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an ulaştırdı
İHH 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an ulaştırdı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 2022 yılı içerisinde 8 Afrika ülkesine 11 bin 215 adet Kur'an-ı Kerim ulaştırdı Ayrıca İHH tarafından Afrika'da 2 cami ve 3 Kur'an kursu inşa edilirken, 4 cami ve 4 Kur'an kursunun inşası da devam ediyor. İHH 2022 yılında, Nijer'de 3 bin 500, Mali'de 2 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 184, Çad'da bin, Gine'de 600, Etiyopya'da 586, Benin'de 500 ve Sudan'da 345 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulundu. 2022'de İHH tarafından ayrıca, Batı Afrika ülkesi Mali'de 2 camii ve 3 Kur'an kursu inşa edildi. Ülkede 4 camii ve 4 Kur'an kursunun inşa çalışmaları ise devam ediyor. Doğu Afrika ülkesi Sudan'da inşasına başlanan Kız Kur'an kursunun inşa çalışmaları da sürüyor. Ayrıca, Sudan'da bulunan 3 Kur'an kursunda da İHH tarafından elektrik teçhizatları karşılanarak aydınlatma projeleri uygulandı.


#Amhara
#Etiyopya
#Oromiya
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Etiyopya'nın Oromiya eyaletinde 50 kişi katledildi
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