Eunice Fırtınası 500 binden fazla evi elektriksiz bıraktı

Ülkede acil çağrı merkezine çok sayıda ihbar geldiği, İtfaiye Teşkilatının 23 bin 500 olaya müdahale ettiği belirtildi.

Polonya Demiryolları, kuvvetli fırtına nedeniyle şehirler arası 67 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Avrupa'nın birçok ülkesini de etkisi altına alan Eunice Fırtınası nedeniyle "Hepimiz evlerimizin pencerelerinin dışında neler olduğunu görebiliyoruz. Evde kalın." uyarısında bulundu.

Fırtına, 17 Şubat'ta Polonya'da 3 kişinin ölümüne, 4 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.

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