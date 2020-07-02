Evanjeliklerin Trump'a desteği azaldı: Yüzde 17 Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşünüyor

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.
Trump son anketlerde de Biden'ın gerisinde kalıyor
- Her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.
3 Kasım 2020'de yapılacak seçimi kazanacak isim 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.