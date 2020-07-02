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Dünya Evanjeliklerin Trumpa desteği azaldı Yüzde 17 Demokrat başkan adayı Joe Bidene oy vermeyi düşünüyor
AMERİKA

Evanjeliklerin Trump'a desteği azaldı: Yüzde 17 Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden beyaz Evanjelik grupların Trump'a desteği azaldı. Her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan bir ankete göre, Evanjeliklerin Trump'a olan desteği nisan ayına göre 6 puan geriledi.

Trump son anketlerde de Biden'ın gerisinde kalıyor

  • Her 10 Evanjelik'ten 7'si hala Trump'ı desteklese de yüzde 17'si ise Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşündüğünü belirtti. Trump, son yapılan anketlerde de Demokrat rakibi Biden'ın gerisinde kalıyor.

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