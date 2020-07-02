Evanjeliklerin Trump'a desteği azaldı: Yüzde 17 Demokrat başkan adayı Joe Biden'e oy vermeyi düşünüyor

ABD’de polis şiddeti devam ediyor: Siyahi kadına yumruklu saldırı kamerada

ABD'de polis şiddetine her gün bir yenisi ekleniyor. Florida eyaletine bağlı Miami kentinde bulunan Uluslararası Havalimanı'nda siyahi bir kadın polisin yumruklu saldırısına uğradı. Polisin vücut kamerası tarafından kaydedilen saldırı anında kadının polise, “Beyaz gibi davranıyorsun, ama gerçekten siyahsın, ne yapacaksın?” dediği duyuluyor. Polisin kadının kendisine yaklaşması üzerine yumruk atarak, yere yatırdığı görülüyor.