Evlerinin duvarından çıkan şeye şok oldular: Yok etmek yerine ticaret yaptılar
ABD'nin Omaha kentinde yaşayan Thomas ve Marylu Gouttierre çiftinin evinin duvarından altı bin tane arı çıkarıldı. Gouttierre çifti arıları görünce çok şaşırdı ve ilk önce onları yok etmek istedi fakat daha sonra çift arıları güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek için Omaha Arı Kulübü'nün iki üyesiyle temasa geçti.
Thomas ve Marylu Gouttierre, şehir merkezindeki evlerinin dışına çiçekler diktiklerini ancak arıların içeri girmesini asla beklemediklerini belirtti. Gouttierres, mutfak penceresinin dışında uçan birçok arı fark ettikten sonra onları keşfetti ve ikinci kattaki yatak odasında yaklaşık 30 tane buldu.
Thomas Gouttierre, "Kulaklarınızı duvara dayarsanız vızıltıyı duyabilirsiniz." diyerek arıların duvarın iç harcına sızdığını söyledi.
Gouttierre, ilk olarak arıları yok etmek istediklerini fakat sonradan arıların doğa için önemli olduğunun farkına vardıklarını belirtti.
Ardından Gouttierre çifti arıları güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek için Omaha Arı Kulübünün iki üyesiyle temasa geçti. Duvarı açtıklarında içinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında ve kabaca 23 santimetre çapında üç petek olduğunu fark ettiler.