Dünya Evlerinin duvarından çıkan şeye şok oldular Yok etmek yerine ticaret yaptılar
AMERİKA

Evlerinin duvarından çıkan şeye şok oldular: Yok etmek yerine ticaret yaptılar

ABD'nin Omaha kentinde yaşayan Thomas ve Marylu Gouttierre çiftinin evinin duvarından altı bin tane arı çıkarıldı. Gouttierre çifti arıları görünce çok şaşırdı ve ilk önce onları yok etmek istedi fakat daha sonra çift arıları güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek için Omaha Arı Kulübü'nün iki üyesiyle temasa geçti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Evlerinin duvarından çıkan şeye şok oldular: Yok etmek yerine ticaret yaptılar
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Thomas ve Marylu Gouttierre, şehir merkezindeki evlerinin dışına çiçekler diktiklerini ancak arıların içeri girmesini asla beklemediklerini belirtti. Gouttierres, mutfak penceresinin dışında uçan birçok arı fark ettikten sonra onları keşfetti ve ikinci kattaki yatak odasında yaklaşık 30 tane buldu.

Thomas Gouttierre, "Kulaklarınızı duvara dayarsanız vızıltıyı duyabilirsiniz." diyerek arıların duvarın iç harcına sızdığını söyledi.

Korkudan evlere giremiyorlar: Tavan arasından çıktı
GÜNDEM
Korkudan evlere giremiyorlar: Tavan arasından çıktı

Gouttierre, ilk olarak arıları yok etmek istediklerini fakat sonradan arıların doğa için önemli olduğunun farkına vardıklarını belirtti.

Evde arı istilası: 10 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
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Akçakale ilçesine bağlı Alatlar Mahallesi'nde 10 kişilik Ala ailesinin fertleri, evlerinin önünde arıların saldırısına uğradı.
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Paniğe kapılan aile, kaçıp evlerine girdi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, evde mahsur kalan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 kişiyi çıkardı.
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Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı.
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Sağlık ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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Evde arı istilası: 10 kişilik aileyi itfaiye kurtardı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde evlerine arıların girdiği 10 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Bu sırada bir itfaiye personeli de arı sokması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan itfaiye personeli ve aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Ardından Gouttierre çifti arıları güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek için Omaha Arı Kulübünün iki üyesiyle temasa geçti. Duvarı açtıklarında içinde yaklaşık 5 santimetre kalınlığında ve kabaca 23 santimetre çapında üç petek olduğunu fark ettiler.

Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
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Bakırköy'de Şenlikköy Mahallesi Florya Caddesi üzerinde bulunan özel bir okulun görevlileri, okul içinde ve bahçesinde çok sayıda arı olmasından şüphelenip, profesyonel arıcılardan yardım istedi.
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Okula gelen arıcılar, arıların en üst kattaki duvara oğul verdiğini belirledi.
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Bunun üzerine arıcılar özel kıyafetlerini giyerek, kovanlara ulaşmak istedi. Başarılı olamayınca da itfaiyeye haber verdi.
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Gelen itfaiye ekipleri, arıcıları merdiven aracıyla kovaların bulunduğu yere ulaştırdı.
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Arıcılar, çekiç ve keski yardımıyla duvarı kırarak arıların bulunduğu yere körük dumanı sıkıp, kraliçe arıya ulaştı.
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Kraliçe arı ve yavru arıları, ayrı ayrı kovanlara koyup muhafaza altına alan arıcılar, okul duvarından petekleriyle birlikte yaklaşık 50 kilogram bal çıkardı. Bal, okul görevlilerine teslim edildi.
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\"50 KİLO BAL ÇIKTI\" <br> <br> Arıcı Cem Ersever, “Okul yönetimi haber verdi. Arı varmış bahçede. Öğrencilere zarar vermemesi için alınmasını talep etti. Biz de gelerek, aşağıya indirdik. Rahat 50 kilo üzerinde bal çıkarttık. Kraliçe arı ve yavru arıları peteklere aldık. Onları şimdi 5 kilometre uzakta bir lokasyona yerleştireceğiz” dedi. 
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Bakırköy'de okul duvarında bulundu: Tam 50 kilo
İstanbul Bakırköy’de özel bir okulun duvarından 50 kilogram bal çıkarıldı. Arıların oğul verdiği duvardan bal, özel kıyafetli arıcılar ve itfaiye ekipleri tarafından alındı.
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