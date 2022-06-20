Evlerinin duvarından çıkan şeye şok oldular: Yok etmek yerine ticaret yaptılar ABD'nin Omaha kentinde yaşayan Thomas ve Marylu Gouttierre çiftinin evinin duvarından altı bin tane arı çıkarıldı. Gouttierre çifti arıları görünce çok şaşırdı ve ilk önce onları yok etmek istedi fakat daha sonra çift arıları güvenli bir şekilde yeniden yerleştirmek için Omaha Arı Kulübü'nün iki üyesiyle temasa geçti.

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